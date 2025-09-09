Barış Alper Yılmaz'dan açıklama: Galatasaray'ın istediği oldu

Galatasaray'da bir süredir devam eden Barış Alper Yılmaz krizi tatlıya bağlandı. Milli oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla hakkında ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu ifade etti.

Her ne kadar transfer olmak istese de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sarı kırmızılı forma için aynı şekilde mücadele etme sözü veren Barış Alper, taraftara başarılı performansını sürdüreceğinin sözünü verdi.

"TÜM İFTİRALARI ŞİDDETLE KINIYORUM"

Barış Alper Yılmaz'ın açıklaması şu şekilde:

"Son günlerde şahsımla ilgili gündemin yoğun şekilde meşgul edilmesinden duyduğum rahatsızlık nedeniyle konuyla ilgili açıklama yapma gereği hissettim. Bugüne kadar susmamın benim için zararlı olacağını bildiğim halde Galatasaray’ın menfaatleri doğrultusunda hep sessiz kaldım ancak artık kendimi ifade etmem gerektiğini düşünüyorum.

Öncelikle bir süredir sosyal medyada şahsımla ilgili çok fazla asılsız iddia yer almaktadır. Galatasaray’dan sadece kişisel menfaatlerim doğrultusunda ayrılmak istediğim veya antrenmanı ayaklarımı uzatarak izlediğim iddiaları, beni tanıyan herkesin tahmin edeceği üzere gerçek dışıdır. Taraftarlarımız ile aramı açmak için atılan tüm iftiraları şiddetle kınıyorum. Benim Sarı-Kırmızılı formamız için elimden geleni her zaman yaptığımı en iyi taraftarlarımız bilir.

"SÜREÇ BENİ DERİNDEN ÜZDÜ"

Yaşanan süreç nedeniyle kendimi iyi hissetmemem ve takımımıza zarar vermemek için teknik direktörümüz Okan Buruk’un bilgisi dahilinde bir süre antrenmanlara katılmadım. Bunun üzerine dedikodular ve bana karşı yapılan saldırılar daha da arttı. Konuya açıklık getirmem gerekirse benim isteğim kulübümüzün uygun göreceği şartların oluşması halinde Türkiye’nin bonservis rekorunu kırarak Galatasaray’a büyük gelir kazandırıp tarihe geçmek ve hem camiamı hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir.

Ben kulübüm ile hiçbir zaman para konuşmadım. Her ne olursa olsun daha önce de söylediğim gibi benim için öncelik Galatasaray’ın çıkarlarıdır. Ancak Türkiye’nin bonservis rekorunu kırarak omuzlarda ülkemizden uğurlanmayı beklerken bugün gelinen süreç beni derinden üzdü.

"FEDAKARCA MÜCADELE EDECEĞİM"

Büyük Galatasaray camiasının formasını giymek benim için her zaman onur ve gurur olmuştur. Sahada da asla değişmeden bu formaya olan aidiyetimi her daim en iyi şekilde gösterdiğimi düşünüyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sarı-kırmızılı formamız altında nice şampiyonluklar ve başarılar için terimin son damlasına kadar fedakârca mücadele edeceğimin bilinmesini isterim.

"OKAN HOCAMA TEŞEKKÜRÜ BORÇ BİLİRİM"

Bu rekor düzeyde teklifler bugün bana geliyorsa ve Barış Alper Yılmaz bugün değerli bir futbolcu olarak görülüyorsa bunun en büyük nedeni şüphesiz Galatasaray forması giyiyor olmamdır. Bu vesileyle bana her zaman sahip çıkan ve arkamda duran Okan hocama teşekkürü borç bilirim. Kulübümüze, değerli hocama ve takım arkadaşlarıma karşı herhangi bir saygısızlık yapmam söz konusu bile olamaz.

"OMUZ OMUZA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ"

Tüm bu yaşanan süreç nedeniyle istemsizce gündemi meşgul ettiğim için özür diler, tanıdığınız ve sevdiğiniz Barış Alper’in en kısa sürede tüm hırsı ve forma aşkıyla sahalarda olacağına söz veririm.

Şampiyonlar Ligi ve ligdeki hedeflerimiz doğrultusunda, siz değerli Galatasaraylıların desteğine her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacımız var. Unutulmasın ki asolan Galatasaray’dır. Omuz omuza büyük başarılara imza atacağımız ve sonunda yeniden hep birlikte coşkuyla kutlamalar yapacağımız bir sezon olması dileğiyle."