Barış Alper Yılmaz'dan anlamlı destek

Zor durumda olan Down Cafe’ye bir destek de Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz’dan geldi.

BARIŞ ALPER DESTEKTE BULUNDU

Barış Alper Yılmaz, kafeye gelerek down sendromlu bireyler ile vakit geçirdi. Yılmaz, kendisi için hazırlanan sarı-kırmızılı pastayı keserek keyifli anlar yaşadı. Babası Yüksel Yılmaz ile Down Cafe’ye gelen Barış Alper, kafenin ihtiyaçlarının karşılanmasına destekte bulundu.

"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPARIZ"

Barış Alper Yılmaz, ayrıca kafede yer alan down sendromlu bireyleri Galatasaray tesislerine davet etti. Takım arkadaşları ile de konuşacağını aktaran Barış Alper Yılmaz, “Elimizden geldiğince her şeyi yaparız. Bizim antrenmanları izlerler, takım arkadaşlarımla da tanıştırırım onları” dedi.