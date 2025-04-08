Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray'a kötü haber!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'a, Fenerbahçe ile oynanan Türkiye Kupası maçında "rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 1'er maç ceza verdi.

CEZALARI AÇIKLANDI

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan çeyrek final müsabakasında yaşanan olaylar sebebiyle PFDK'ya sevk edilen Galatasaraylı oyuncuların cezaları açıklandı.

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Buna göre, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'a, 1'er resmi müsabakadan men ve 58 bin 500'er TL para cezası verildi.

Ayrıca sarı-kırmızılı kulüp de taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin TL, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle ise 54 bin TL para cezasına çarptırıldı.