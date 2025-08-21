Barış Alper Yılmaz'dan kafa karıştıran paylaşım

Galatasaray'da sezonun ilk iki haftasına performansıyla damga vuran Barış Alper Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

Son dönemde adı sıkça Suudi Arabistan kulübü NEOM ile anılan milli yıldızın Instagram hikayesinden yaptığı bu paylaşım, transferinin engellendiğine yönelik bir tepki olarak yorumlandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında Barış Alper Yılmaz'ın transfer ihtimalini şu sözlerle değerlendirmişti:

"Barış Alper Yılmaz gibi oyuncu bulmak kolay değil. Ona her zaman teklif var, geçen sene devre arasında da vardı. Ben hiçbir oyuncumu kaybetmek istemem. Sacha Boey'e iyi teklif geldi ve sattık. Kulübün çıkarları da önemli. Benim de çözümler bulmam gerekebiliyor. Başkan ve yönetim, Barış için en doğru kararı verir. Gelecek teklife göre karar alınır, benim kontrolümde bir durum değil.

(Suudi Arabistan'dan gelen teklif hakkında) Öyle bir teklif gelse birçok insanın kafası karışır. Galatasaray Kulübü de onun hakkını verecektir. Yerli veya yabancı gereken yapılıyor. Transfer ve maaş konularında başkan karar verir. Kalırsa, onun için de gereken yapılacaktır. Barış Alper gibi bir oyuncu bulmak zor. Türk oyuncu olması da ayrıca kıymetli. Oyuncunun seçimlerine de saygı duyuyoruz."