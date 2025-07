Barış Alper Yılmaz'dan Virgil van Dijk'a gözdağı!

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapan sarı-kırmızılı ekibin yıldızlarından Barış Alper Yılmaz, hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kampı değerlendiren Barış Alper, "Kamp ortamımız çok iyi. Hiçbir sorun yok. Herkes birbiriyle çok güzel anlaşıyor. Yoğun bir dönemden geçiyoruz. Antrenmanlarımız çok zorlu geçiyor. Bolca dinleniyoruz, antrenmanlarımız yapıyoruz. Keyifli bir ortamımız var. Avusturya'da 5 günlük kampımız olacak. İki hazırlık maçından birini oynadık. İkinci maçtan sonra İstanbul'a döneceğiz" diye konuştu.

Trendyol Süper Lig'de üst üste 3 sezon şampiyonluğa ulaştıkları için mutlu olduğunu aktaran sarı-kırmızılı futbolcu, "Üç senedir şampiyon oluyoruz. 25 yaşımda 5 tane kupam var. Herkese nasip olacak bir şey değil. Bunun için mutluyum. Güzel bir sezon geçirdik. Bu sezon daha çok çalışıp yine hedeflerimize ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ÇOK ÜMİTLİYİM'

Yeni sezonda Avrupa'da da başarı hedeflediklerini vurgulayan Barış Alper Yılmaz, "Şampiyonlar Ligi'nde çok farklı bir Galatasaray izleteceğimizi düşünüyorum. Ben ümitliyim. Taraftarlarımız bize desteklerini esirgemesin. Onlar bizim itici gücümüz. Nereye gidersek gidelim hep yanımızda oluyorlar. Her zaman bizi destekliyorlar. Bu sene Allah'ın izniyle onları mutlu edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

'GEÇEN SEZON İSTATİSTİKLERİM BEKLENTİLERİMİN ALTINDA KALDI'

Barış Alper, gol ve asist sayısı bakımından bireysel hedeflerini yakalayamadığını dile getirdi.

Her sezon öncesinde kendi adına hedef belirlediğini aktaran 25 yaşındaki futbolcu, "Her sene farklı hedefleri yakalamaya çalışıyorum. Geçen sezon istatistiklerim beklentilerimin altında kaldı. Her zaman kendime yüksek hedefler belirliyorum. Bu sezon hedeflerim daha farklı. Geçen sezonki asist ve gol sayımın üstüne çıkmayı istiyorum. İnşallah bunu başarırım. Elimden gelenin en iyisini yaparak taraftarımızı mutlu edeceğim." şeklinde görüş belirtti.

'TÜRK FUTBOLCULAR TAKIM OLMA KONUSUNDA BÜYÜK BİR ROL OYNUYOR'

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray kadrosundaki Türk oyuncuların takım olgusunu yerleştirmede büyük rol aldığını söyledi.

Yabancı futbolcuların adaptasyonundaki etkilerinden bahseden sarı-kırmızılı futbolcu, "Takım olmak kolay değil. Gelen yabancı oyuncuları ilk biz karşılıyoruz. O bize bir adım atarsa biz ona üç adım atıyoruz. Elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Takım zaten bunun için var. Kimse bireysel olarak bir hedefe ulaşamaz. Yabancı oyunculara yardımcı olup adaptasyon sürecini atlatmalarını sağlıyoruz. Türk futbolcular takım olma konusunda büyük bir rol oynuyor. Ancak biz bir takımız. Zamanla birlik oluyoruz. Türk veya yabancı ayrımı kalmıyor. Herkes takımı sahipleniyor. Galatasaray'da bir aile ortamı var." diye konuştu.

'ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ GALATASARAY'DAYIM'

Milli futbolcu, amatör takımlardan Galatasaray'a uzanan kariyerinde çok acı çekmesine rağmen çok çalışarak başarılı olduğunu dile getirdi.

Galatasaray'daki ilk sezonunda ligi 13. bitirdiklerini belirten Barış Alper, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk geldiğimde hepimizin adına şanssız bir sezon oldu. İstediklerimizi yapamadık. O sezon lig Galatasaray adına kötü geçmişti. O sezon adaptasyon süreci yaşadım. İstanbul'a ilk kez gelmiştim. Büyük bir şehre alışmam gerekiyordu. Çok farklı bir Barış vardı. Kafam daha açılmamış gibiydi. Zamanla bazı şeylerin farkına vardım. Çalışmak gerektiğini, bireysellikle bir yere kadar gidilebileceğini gördüm. Sonra özel ekiplerle çalışmaya başladım. Beslenmeme, uykuma, çalışmalarıma dikkat ettim. Hala ediyorum. Bu kolay bir süreç değil. Bu işler dışarıdan göründüğü gibi olmuyor. Neler yaşadığımı bir ben biliyorum bir de ailem biliyor. Amatör liglerden Galatasaray'a geldim. Yaşadığım acıları kimse bilemez. Allah'a şükürler olsun ki Galatasaray'dayım."

Sarı-kırmızılı takıma Trendyol 1. Lig takımı Keçiörengücü'nden geldiğini hatırlatan yıldız futbolcu, "Keçiörengücü ile Galatasaray'daki Barış Alper arasında çok fark yok. Tek fark çalışmak. Karakterim asla değişmez. Her zaman aynı insanım. Bu işin sırrı bence çalışmak. Benim için hep, 'Güçlüsün' diyorlar. Güç sadece yeterli değil. Kolay olmadı. Keçiören'deki çocuk buralara gelmek için çok yol katetti, çok çalıştı. İnsanlar sonuca bakıyor ama oraya gidilirken verdiğiniz emeği sadece kendiniz ve aileniz biliyor. Benim adıma buraya gelmek kolay olmadı." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu, Avrupa'nın 5 büyük ligi arasındaki tercihinin ise "Premier Lig ve İtalya Ligi'ni çok beğeniyorum. Diğer ligleri de beğeniyorum ama ilk tercihlerim İngiltere ve İtalya olur." diye anlattı.

'OKAN HOCA İLE ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ'

Barış Alper, teknik direktör Okan Buruk ile çok iyi anlaştıklarını kaydetti.

Buruk ile iyi bir iletişim kurduğunu vurgulayan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, "Okan hoca benim için çok özel ve değerli. Farklı bir ilişkimiz var. İletişime çok açık biri. Çok iyi anlaşıyoruz. Benden isteklerini anlatıyor. Kendisiyle konuşurken çok rahat oluyorum. Benden istediklerini saha içinde yapmaya çalışıyorum. Hem saha içinde hem de saha dışında benim için çok özel." değerlendirmesinde bulundu.

Barış Alper, 14 sezonluk Galatasaray kariyerini noktalayan Fernando Muslera ile ilgili, "Nando'ya teşekkür ederim. Çok özel biri. Hem saha içinde hem saha dışında bana çok faydası oldu. Röportajında benimle ilgili çok güzel şeyler söyledi. Kendisi çok iyi bir insan. İlk geldiğimde adapte olmam için Muslera çok büyük bir rol oynadı. Benim için hep özel kalacak." dedi.

Takımdan ayrılan ve futbola veda eden Belçikalı yıldız Dries Mertens ile özel bir ilişkisi olduğundan bahseden Barış Alper, "Mertens'i özlüyorum. Kendisi bizi ve futbolu bıraktı. Arada kendisiyle telefonla konuşuyorum. Çok farklı bir insan." görüşlerini aktardı.

'YAPAMAM KORKUSUNU HİÇ YAŞAMADIM'

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, futbol hayatında yapamama korkusunu hiç yaşamadığını söyledi.

Mental açıdan güçlü olmak için çok çalıştığını aktaran Barış Alper, "Zaman zaman farklı pozisyonlarda oynadım. Milli takımda forvet oynarken dönüşte Galatasaray'da sağ bek oynadım. Hiçbir zaman çekinmedim. Yapamam korkusunu hiç yaşamadım. Her zaman kendime iyi şeyler söylüyorum. Hep, 'Ben bunu yaparım. Korkmuyorum.' diyorum. Her zaman çabalarım. Saha içinde kendimle konuşuyorum. Kendimi en iyi ben anlayabilirim. Yapmam gerekeni yapamadığımda bazen çok takılıyordum. Artık takılmamayı öğrendim. Kendi kendime boşuna negatif enerji veriyorum. Bunu daha da azaltacağım." diye konuştu.

Barış Alper, "Genç veya tecrübeli" demeden her futbolcudan bir şeyler öğrendiğini dile getirerek, "Galatasaray'a çok büyük oyuncular geldi. Karakterleri de çok iyiydi. Her futbolcudan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Bazen antrenmanda altyapıdan çıkmış genç oyunculardan bile bir şeyler öğreniyorum. Bana göre öğrenmenin yaşı yok. Bazen Efe'den veya Ada'dan bir şeyler öğreniyorum." ifadelerini kullandı.

'VAN DİJK İLE REKABETİMİZİ TARAFTARLARIMIZ DA ÇOK SEVDİ'

Milli futbolcu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollandalı futbolcu Virgil van Dijk ile girdiği rekabetin çok sevildiğini söyledi.

A Milli Takım'daki performansını değerlendiren Barış Alper, "Van Dijk ile tatlı bir ikili mücadelemiz oldu. Bu, benim bireysel yaptığım bir şey değildi. Bana verilen bir görev vardı. Takım arkadaşlarıma ve ülkeme faydalı olabilmek için elimden geleni yaptım. Milli takım forması çok kutsal. Zaten Van Dijk gibi oyunculara alışkınım. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde üst düzey futbolcularla rekabet içindeydim. Van Dijk ile rekabetimizi taraftarlarımız da çok sevdi." şeklinde görüş belirtti.

2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan tecrübeli futbolcu, "Avrupa Şampiyonası çok özeldi. O anların tadı damağımızda kaldı. Yaşadığımız mutluluk, taraftarlarımızla birlikte kutlamalarımız çok özeldi. Dünya Kupası için çok ümitliyim. Takımımız çok iyi. Saha içindeki ilişkilerimiz, takımdaşlığımız çok özel. Herkes milli takımda daha uzun zaman geçirmeyi istiyor. Dünya Kupası'na gideceğimizden eminim." diye konuştu.

Barış Alper, santrfor olarak görev verildiği A Milli Takım performansıyla ilgili eleştirilere değinerek, "Eleştiriler olacaktır. Objektif eleştirilere bakıyorum, dikkate de alıyorum. Profesyonel futbolcular olarak göz önündeyiz. Gönül ister ki hata yapmayalım, onları hep mutlu ederim ama bu futbol. Hocam bana nerede görev verirse orada oynarım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." açıklamasında bulundu.

'BEN AİLECİ BİRİYİM'

Barış Alper Yılmaz, futbol dışındaki zamanlarının çoğunu ailesiyle geçirdiğini söyledi.

Yeşil saha ile özel yaşamı ayırdığını aktaran yıldız futbolcu, "Antrenmanlarımı yapıyorum. Genelde evimde ailemle vakit geçiriyorum. Zaman zaman da dışarı çıkıyorum. Benim için her şeyin yeri ayrı. İşimle diğer şeyleri ayırmak gerekiyor. Sahaya çıktığımda hep yüzde 100'ümü veriyorum. Elimden gelen mücadeleyi yapıyorum. İşimle ilgili vicdanımın rahat olması gerek. Ardından dinlenmemi yaparım. Sonrasında fırsatım varsa ailemle vakit geçiririm, arkadaşlarımla planlar yaparım. Zaten ben aileci biriyim. Daha çok ailemle vakit geçiriyorum." diye konuştu.

Babası Yüksel Yılmaz hakkında konuşan sarı-kırmızılı futbolcu, "Babam farklı bir insan. Çok özel bir insan. Herkesin ailesi kendine göre özeldir ama babam farklı. Her zaman babam gibi bir baba olmayı nasip etmesi için Allah'a dua ederim." ifadelerini kullandı.

Barış Alper Yılmaz, sözlerini Galatasaray taraftarına, "Bizi desteklemelerini istiyorum. Onlarla farklı bir iletişimimiz var. Onları çok seviyorum. Onların da beni sevdiğini biliyorum. İyi de oynasam kötü de oynasam her zaman arkamda durdular. İnşallah istediğimiz hedefe ulaşacağız." mesajını vererek bitirdi.