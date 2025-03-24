Barış Alper Yılmaz'ın Babası Yüksel Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu'na destek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Barış Alper Yılmaz'ın Babası Yüksel Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu'na destek

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yıldırım Ekrem İmamoğlu'na destek paylaşımları yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepkiler sürerken Galatasaraylı oyuncu Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yıldırım'da bu konuda bir paylaşım yaptı.

İMAMOĞLU'NA DESTEK

Barış Alper'in babası Yüksel Yılmaz, Instagram hesabından Ekrem İmamoğlu'na destek paylaşımları yaptı. Yılmaz, Gençliğe Hitabe'yi paylaştığı storynin ardından Atatürk'ün sözünü paylaşarak tepkisini gösterdi.

Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ve 'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır' sözlerini paylaşan Yüksel Yıldırım'a sosyal medyadan destek geldi.

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