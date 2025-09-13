Barış Alper Yılmaz'ın dönüşü muhteşem oldu

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Eyüpspor’u 2-0 mağlup etti. Transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi NEOM'dan teklif alan Barış Alper Yılmaz, bu süreçte yaşadığı mental sorunlar nedeniyle Teknik Direktör Okan Buruk tarafından 3. haftadaki Kayserispor ve 4. haftadaki Çaykur Rizespor maçlarında kadroya alınmamıştı. Transferle ilgili konuların sona ermesinin ardından Barış Alper, Eyüpspor mücadelesinde 21 kişilik kadroda yer aldı. Barış Alper, 57. dakikada da Gabriel Sara’nın yerine oyuna dahil oldu.



Opta verilerine göre oyuna giren Barış Alper Yılmaz 8 ikili mücadelenin 7'sini kazandı. En çok isabetli şut çeken isim oldu ve 1 şutu direkten döndü. Ayrıca pas hatası yapmadı.