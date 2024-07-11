Barış Alper Yılmaz'ın oyuncu aşkı ortaya çıktı

2024 Avrupa Şampiyonası’nda Hollanda karşısında alınan 2-1’lik mağlubiyet ile birlikte turnuvaya veda eden millilerimiz yurda döndü.

Turnuvada gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bırakan Barış Alper Yılmaz’ın özel hayatı hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı.

Genç yıldızın kendisi gibi Rizeli olan ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Barış Alper Yılmaz’ın güzel oyuncunun geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımı beğenip sonradan beğenisi geri almasının da bu yüzden olduğu öne sürüldü.

HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?

Babası Rizeli annesi Batumlu olan Hafsanur Sancaktutan 2000 yılında İstanbul’da doğdu. Oyunculuk kariyerine tiyatro ile başlayan Sancaktutan pek çok dizide rol oynadı.

2018 yılında "Gülperi" dizisinde "Fidan" karakterini canlandırarak ilk dizi oyunculuğu deneyimini yaşadı.

2019 yılında "Aşk Ağlatır" dizisinde "Ada Meryem Varlı" karakterini canlandırdı.

2021 yılında "Son Yaz" dizisinde "Yağmur Kara" karakterini canlandırdı.

2022 yılında Disney Plus'ta yayınlanan "Dünyayla Benim Aramda" dizisinde "Selin" karakterini canlandırdı.

Son olarak da 2023 yılında yayınlanan “Ya Çok Seversen” dizisinde “Leyla” karakterini canlandırdı.