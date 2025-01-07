Barış Alper Yılmaz'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Flaşlar patlayınca neye uğradıklarına şaşırdılar

Düzenleme: Kaynak: Takvim gazetesi
Barış Alper Yılmaz'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Flaşlar patlayınca neye uğradıklarına şaşırdılar

Galatasaray ve milli takımın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın sevgilisi ortaya çıktı. Etiler’de bir mekanda eğlenirken ünlü futbolcu Barış Alper kameralara takıldı.

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Barış Alper, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da manşetlerden düşmüyor.

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Takvim'de yer alan habere göre, Barış Alper Yılmaz, takım arkadaşı Metehan Baltacı ile bir mekan çıkışı 3 kız arkadaşıyla kameralara yakalandı. Görüntülenmekten pek hoşlanmayan Yılmaz’ın arkadaşları kameraların çekim yapmaması için büyük çaba sarf etti.

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GÜZEL MODELLE AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLDİ

Barış Alper Yılmaz'ın Simge Esin ile aşk yaşadığı iddia edildi. Simge Esin ve arkadaşları farklı kapıdan çıkarken Barış Alper Yılmaz ve arkadaşları farklı kapıdan çıktı.

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SİMGE ESİN KİMDİR?

Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden 2021’yılında mezun olan Simge Esin, 3 aylık stajyerliğini Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8’de yaptı.

The Kingdom İstanbul'da 1 yıl 1 ay marka müdürü olarak çalışan Simge'nin daha sonra modelliğe geçti. İngilizce de konuşan Simge Esin'in birçok markanın modelliğini yaptı.

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