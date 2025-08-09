Barış Alper'den Kerem Aktürkoğlu'na gönderme

Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmada Galatasaray adına iki gol atan Barış Alper Yılmaz gol sevinciyle Harry Kewell'a selam çaktı. Kewell'ın büyücü olan lakabını akla getiren Barış Alper son günlerde Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu'na da bir gönderme yaptı. Harry Potter sevinci yapan Kerem'in kulaklarını da çınlattı.

Yılmaz gol sevinciyle tek büyücü Harry Kewell diyerek eski takım arkadaşına göndermede bulundu.

KAVGA İDDİALARI VARDI

Barış Alper Yılmaz ile Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş'a karşı 5-0 kaybedilen Süper Kupa karşılaşmasının devre arasında kavga ettiği ileri sürülmüştü. Bu olayın ardından Kerem Aktürkoğlu'nun kaptanlık bandı elinden alındı. Teknik direktör Okan Buruk'un Barış Alper Yılmaz'ın yanında durmasından sonra Kerem Aktüroğlu yurt dışına transfer olmak istediğini söyledi ve 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya gitti. Kerem Aktürkoğlu, Benfica'dan ayrılarak Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere.