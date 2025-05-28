Barış Alper'den sürpriz transfer itirafı: 'Çok istiyorum'

Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray'da kadronun vazgeçilmez isimlerinden Barış Alper Yılmaz, gelecek planlarını anlattı.

TRT Spor'a konuşan genç yıldızın açıklamaları şöyle:

"Victor Osimhen çok iyi bir oyuncu, her teknik adam onu ister. Sahada dışında da ince ve temiz bir kalbi var. Hiçbir egosu yok, temiz biri. Çok iyi bir oyuncu. Sahada çok iyi anlaşıyoruz. Mauro Icardi ve Alvaro Morata da çok büyük oyuncular. Diğer arkadaşlarımız da öyle. Kalmasını çok isteriz ama kendi karar verecek. Burada çok mutlu, İstanbul'u seviyor. Her anlamda mutlu olduğunu söylüyor, umarım kalır. Kalırsa mutlu oluruz.

Ben de Avrupa'da oynamak çok istiyorum. Kulübümü ve Türkiye'yi temsil etmek isterim. Kulübün de onayı doğrultusunda olur. Hızım nedeniyle taraftarlar, İngiltere'de oynayabileceğimi düşünüyor. İnşallah bir gün gerçek olur. Bu haberlerin çıkması da kulübümle alakalı, kulübüme de çok teşekkür etmek istiyorum. Onun sayesinde bugün buradayız. Galatasaray'ın yeri bende çok ayrı. Bu haberler çıkıyorsa Galatasaray sayesinde çıkıyor. Gönül ister ki kulübüm de onay verir, her şey iyi gider, Avrupa'da oynamak çok isterim."