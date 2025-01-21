Barış Alper’e İngiltere’den dev teklif geldi! İşte Galatasaray’ın yanıtı

Kaynak: Hürriyet
Barış Alper’e İngiltere’den dev teklif geldi! İşte Galatasaray’ın yanıtı

Galatasaray’da bu sezon ortaya koyduğu futbolla Avrupa kulüplerinin radarında olan Barış Alper Yılmaz’a yeni teklif geldi. Premier Lig’den gelen dev teklife Galatasaray’dan anında yanıt geldi.

Galatasaray’ın yıldız oyuncularından Barış Alper Yılmaz, Avrupa’nın dev kulüplerinin radarında olmaya devam ediyor. İspanya, İtalya ve İngiltere’den taliplerin olduğu yıldız oyuncu için gelecek tekliflere kapılar kapansa da yeni bir gelişme yaşandı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Barış Alper için dev bir transfer teklifinde bulundu. İngiliz ekibinin 25 milyon eurosu garanti, 5 milyon euro da bonus olmak üzere 30 milyon euroluk teklif yaptığı öğrenildi. Galatasaray’ın teklifi reddettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Galatasaray yönetimi daha önce Barış Alper’e ara transferde gelecek teklifleri reddetme ve yıldız oyuncuyu sezon sonuna kadar takımda tutma kararı almıştı. Yönetim, sezon sonunda ise Barış Alper’in bonservisini 30 milyon euro olarak belirledi.

Sezon başından bu yana 28 maça çıkan milli oyuncu 11 gol attı ve 1 asist yaptı.

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