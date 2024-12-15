Barış Alper’e Premier Lig'den talip çıktı

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, performansıyla İngiliz ekiplerini peşine taktı. İngiliz basınında yer alan habere göre, milli futbolcu ile Premier Lig'den Everton ilgileniyor. Ancak Everton'ın bu transferde işinin zor olduğu kaydedildi.

Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz için belirlediği bonservisin Everton'ın bütçesini aştığı ve İngiliz ekibinin devre arasında bir hamle yapma şansının zor olduğu aktarıldı. Galatasaray'ın istediği bonservis bedeli ise haberde yer almadı.

Barış Alper Yılmaz'a ayrıca İngiltere'den; Aston Villa, Newcastle United ve West Ham United'ın da ilgisinin olduğu belirtildi.

Galatasaray'da bu sezon 22 maçta sahaya çıkan 24 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, 7 gol attı ve 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 21 milyon euro olarak gösterilen başarılı futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.