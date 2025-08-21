Barış Alper'e rekor teklif! Galatasaray'ın kararı sonrası ipler gerildi

Suudi Arabistan kulübü NEOM, ısrarla kadrosuna katmak istediği Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a yeni bir teklif yaptı.

NEOM'DAN REKOR TEKLİF

Galatasaray'a yapılan son teklifin 40 milyon Euro seviyelerinde olduğu belirtilirken sarı kırmızılı yönetimin Barış Alper'i buna rağmen satmak istemediği belirtiliyor.

GALATASARAY'IN KARARI NET

Ekol Sports'un haberine göre; Başkan Dursun Özbek, Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve Teknik Direktör Okan Buruk'un ortak kararı sonucu Galatasaray, Barış Alper'i ne olursa olsun bu yaz transfer döneminde takımda tutma kararı aldı.

DEV MAAŞ BARIŞ ALPER'İN AKLINI ÇELDİ

NEOM’un yıllık 10 milyon Euro maaş teklif ettiği Barış Alper’in ise transfere sıcak baktığı, yönetimden kararın yeniden gözden geçirilmesini istediği ifade edildi. Milli futbolcunun Instagram hesabından yaptığı siyah ekran paylaşımı da bu sürece tepki olarak yorumlandı.

YÖNETİMLE MİLLİ OYUNCU ARASINDA İPLER GERİLDİ

NEOM'un rekor teklifi, Galatasaray yönetimi ile Barış Alper arasında gerilime sebep oldu. Transfer dosyası kapanmasa da sarı-kırmızılı yönetim, Barış Alper’i takımda tutmaya kararlı görünüyor.