Barış Alper’e yapılacak dev zam ortaya çıktı. 35 milyon euroluk detay

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’a yapılacak dev zammın detayları ortaya çıktı. Taraflar her konuda anlaşırken imzaların devre arasında atılması bekleniyor.

Fanatik’te yer alan habere göre, Barış Alper ile 4 yıllık sözleşme yenilecek. Yıldız oyuncuya ilk sezon 1.7 milyon euro ödeneceği öğrenilirken her sezon maaşa 100 bin euro zam yapılacak.

Yapılan anlaşmadaki en dikkat çekici detay ise serbest kalma bedeli oldu. Tarafların 35 milyon euroluk serbest kalma bedelinde anlaşma sağlandığı belirtiliyor. Ancak bu bedel üzerinde yeniden görüşme yapılacağı ve serbest kalma bedeli konuşmama ihtimalinin de olduğu belirtiliyor.

SEZON SONUNA KADAR GALATASARAY’DA KALACAK

Galatasaray Yönetimi, teknik direktör Okan Buruk’un da talebiyle yaz döneminde gelen teklifleri neredeyse değerlendirmeye bile almadan geri çevirmişti. Aynı tavrın bu kış döneminde de süreceği, Barış Alper’in mutlaka sezon sonuna kadar Sarı-Kırmızılı formayı giymeye devam edeceği bildirildi.

Bu nedenle serbest kalma maddesinin sözleşmeye konulması durumunda, imzaların Avrupa’da transfer dönemi kapandıktan sonra atılması da seçenekler arasında yer alıyor.

Sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Barış Alper Yılmaz’ın tedavisi çok yoğun tempoda devam ediyor. Genç yıldızın bu tedavi programına çok iyi cevap verdiği ve Antalya deplasmanına yetişmek istediği belirtiliyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 13 resmi maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 4 gol, 1 asistle skora katkı sağladı.