Barış Arduç ile Jan Asya'dan baba-kız pozu. Barış Arduç kimdir?

Barış Arduç Gupse Özay ile 2 sene önce nikah masasına oturmuştu. Barış Arduç ve Gupse Özay çiftinden mutlu haber geldi. Çift kızları Jan Asya’yı 9 Eylül’de kucaklarına aldı. Barış Arduç çok geçmeden sosyal medya hesabından kızıyla ilk paylaşımını yaptı. Peki, Barış Arduç kimdir? İşte Barış Arduç ile Jan Asya'dan baba-kız pozu..

Babalık heyecanı yaşayan Barış Arduç'tan kızıyla ilk paylaşım geldi.

'Deliha' filminin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Gupse Özay (37) ile Barış Arduç (34), 29 Temmuz 2020'de Çeşme'de nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren Gupse Özay ve Barış Arduç, üç ay önce de kızları Jan Asya'yı kucaklarına almıştı.

BARIŞ ARDUÇ’TAN İLK PAYLAŞIM

İlk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Barış Arduç'tan kızıyla ilk paylaşım geldi. Jan Asya'nın yüzünü henüz göstermeyi tercih etmeyenbarış Arduç, bu fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı. Barış Arduç'un gönderisi takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?

Barış Arduç 1987 yılında İsviçre'nin Scherzingen şehrinde doğdu.

8 yaşındayken ailesi ile beraber Türkiye'ye kesin dönüş yapan Barış Arduç eğitimini de Türkiye'de aldı. Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Akademisini kazandı fakat ilk yılında okula adapte olamayınca İstanbul'a geri döndü. Aktif olarak yüzme, dalgıçlık, futbol, basketbol, hentbol gibi spor dallarıyla uğraşmasının yanı sıra Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlı olarak Şile 'de 8 yıl cankurtaranlık yaptı.

Barış Arduç, Küçük Hanımefendi dizisi ile izleyici karşısına çıktı. Dinle Sevgili (2011), Pis Yedili (2011) gibi dizilerde rol aldıktan sonra Benim İçin Üzülme (2012), Bugünün Saraylısı (2013-2014) ve Racon: Ailem İçin dizilerinde rol alan Barış Arduç'un yıldızı Kiralık Aşk dizisi ile parladı.

Barış Arduç sonrasında Kuzgun ve Çukur adlı dizilerde de rol aldı.

Barış Arduç 2021 yılı itibari ile TRT 1'de yayımlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde başrol oyuncusu olarak yer aldı.