Şu an TV ekranlarında 45 dizi var. Bu yapımların döndürdüğü toplam para miktarı 1 milyar TL’ye yakın. Bölüm başı maliyetler 18 ila 35 milyon TL arasına çıktı. En pahalı dizi ilk bölümü 35 milyona mal olan ‘A.B.İ.’ Onu 26 milyonluk bütçesiyle ‘Eşref Rüya’ izliyor. Kulisler Barış Arduç’un yaptığı sözleşmeyi konuşuyor. Yıldız oyuncu ilk 13 bölümü peşin almış. Bu da 45.5 milyon TL ediyor. İşte ekranın arkasında dönen para…

A.B.İ Aile Bir İmtihandır-atv

Bölüm başı maliyet: 35 milyon TL

Kenan İmirzalıoğlu: 4.5 milyon TL

Afra Saraçoğlu: 2.5 milyon TL

Eşref Rüya-Kanal D

Bölüm başı maliyet: 26 milyon

Çağatay Ulusoy: 3 milyon 250 bin TL

Demet Özdemir: 2 milyon TL

Aşk ve Gözyaşı-atv

Bölüm başı maliyet: 27 milyon TL

Barış Arduç: 3.5 milyon TL (13 bölümü peşin aldı)

Hande Erçel: 1 milyon 750 bin TL

Uzak Şehir-Kanal D

Bölüm başı maliyet: 22 milyon TL

Ozan Akbaba: 1.5 milyon TL

Sinem Ünsal: 1 milyon TL

Veliaht-Show TV

Bölüm başı maliyet: 20 milyon TL

Akın Akınözü: 1.5 milyon TL

Serra Arıtürk: 750 bin TL

Bize Bir Şey Olmaz-Disney

Bölüm başı maliyet: 25 milyon TL

Mert Ramazan Demir: 2.5 milyon TL

Miray Daner: 850 bin TL

DİZİ İŞİNİN KISA BİR EKONOMİSİ

O PARALAR NASIL ÖDENİYOR?

Kanalların reklam gelirleri azaldığı için bir yapımcıya ödemeyi 90 gün vadeli yapabiliyorlar. Yani dizi işine giren biri, ilk bölüm parasını ancak 12’nci bölümde tahsil edebiliyor. Bir yapımcı “Buna dayanmak için cepte 250-300 milyon TL’nin hazır olması şart” dedi. Zorlu şartlara dayanabilen 5-6 yapımcı kalmış. Dizi yapmanın maddi olarak en büyük motivasyonu ise yurt dışına satışlar…

SON FUARDA EN ÇOK KİM SATTI?

Geçenlerde Fransa-Cannes’da gerçekleşen TV fuarında en çok satılan yeni yapımlar ‘Eşref Rüya’, ‘Uzak Şehir’, ‘Veliaht’ olmuş. Bölüm başına 200 bin dolar ile 650 bin dolar arasında alıcı bulan Türk dizilerinde 2 kriter aranıyor: Dizi, 7’nin üzerinde reyting alacak, 26 bölüm yayınlanmış olacak. 2024’te dünyada 1 milyarın üzerinde seyirciye ulaşmışız. Bu da 600 milyon dolara karşılık gelmiş.

10 AYDA KALKAN DİZİ SAYISI 32

Geçen Ocak ayından Ekim başına kadar yayından kalkan dizi sayısı yaklaşık 32. Bu sezonda bir dizinin kendisini kurtarabilmesi için 7 ve üzeri reyting alması gerekiyor. 7’nin altında reyting gelirse alarm zilleri çalıyor. Şu an 3 yapım üzerinde karabulutlar dolaşıyor. Çünkü yıldız oyunculara, iddialı senaryo ekiplerine rağmen kanalın istediği reytingi henüz alamadılar.

Dargınlığın operasyonla ilgisi yok

Meğerse yollar aylar önce ayrılmış…



Geçenlerde Instagram’da şöyle bir yazı dolandı durdu: “Bir arkadaşlık 7 yıldan fazla sürüyorsa, artık sadece arkadaş değilsiniz! Bir ailesiniz.” Bu, Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol için geçerli olamadı. Oysaki dostluklarının tam da 8’inci yılına girmişlerdi. İşte ‘takip krizi’nin perde arkası…

Operasyondan sonra neler oldu?







Günlerdir Birce Akalay’ın, 8 yıllık dostu İbrahim Çelikkol’u bir anda takipten çıkmasını konuşuyoruz. Akalay, 8 Ekim’de gerçekleşen ‘Şafak Operasyonu’yla gözaltına alınması ve test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından sıkıntılı günler geçirmişti. Olaydan kısa bir süre sonra da en yakın dostu İbrahim Çelikkol’u takipten çıktı. Konuyla ilgili soruya şöyle cevap verdi: “Hiiiç hiiiç, asla konuşmayacağım. Ama bu süre zarfında sevdiklerimden çok güzel destekler, mesajlar aldım.” İma ettiği şey; İbrahim Çelikkol’dan destek gelmediği yönünde algılandı. Peki gerçekten öyle mi?



İşte kulislerde konuşulanlar

AKREP, BODRUM TATİLİNDE OTELDE SOKMUŞ

Nükhet Duru’yu eylül sonu akrep sokmuş, sanatçı fenalaşınca hastaneye kaldırılmıştı. Detaylar şöyleymiş: Duru’yu, Bodrum’da otelin şezlongunda güneşlenirken sağ bacağından akrep sokmuş. Sanatçı önce bunu önemsememiş. Bacağının kızarıp, kaşınmasına aldırmamış. Ta ki 4 Ekim’de, Çapa Pera’da yaptığı programa kadar… Sahne sonrası kuliste fenalaşan Nükhet Duru’nun bacağını görenler şok olmuş. Davul gibi şişen bacak morarmış. Hissizlik de başlayınca sanatçı paniğe kapılmış. Acil hastaneye kaldırılan Nükhet Duru’nun bacağındaki iltihap geçirdiği operasyonla temizlendi, kortizon tedavisi uygulandı. Doktorunun izniyle de dün Çapa Pera’da sahneye çıkabildi.