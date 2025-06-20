Barış Arduç ve Hande Erçel’in o sahnesi ortalığı karıştırdı!

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Barış Arduç ve Hande Erçel’in o sahnesi ortalığı karıştırdı!

Hande Erçel ve Barış Arduç bir dijital platformda yayınlanacak olan dizi projesi için yeniden bir araya geldi. Aşkı Hatırla dizisinde yer alan bazı sahneler dizi yayınlanır yayınlanmaz gündeme bomba gibi düştü.

Üç yıldır Hakan Sabancı ile fırtınalı bir aşk yaşayan Hande Erçelin’in Aşkı Hatırla dizisinde başrolü paylaştığı Arduç'la olan sevişme sahnesi ayrılık dedikodularını da beraberinde getirdi.

İkili daha önce rüzgâra bırak adlı bir yapımda da başrolü paylaşmıştı.

Gupse Özay ile evli olan Barış Arduç‘un cesur sahnelerinin gündeme düşmesinin ardından hayranları tarafından yapılan yorumlar dikkat çekti.

Sabancı ailesine gelin olacağı konuşulan Hande Erçel’in sahnelerinin aile tarafından tepki gördüğü konuşuluyor.

Romantik komedi türünde izleyiciye sunulan filmde Barış Arduç ve Hande Erçel iki aşığı canlandırıyor. Gupse Özay‘ın galada Barış Arduç‘a eşlik etmemesi ise kıskançlık dedikodularinı daha da alevlendirdi.

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