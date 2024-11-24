Barış Arduç’un yeni projesi belli oldu!

Barış Arduç mart ayında vizyona girmesi planlanan "Dehşet Bey" filminde yer alacak. Oyuncunun yakın zamanda film için sete çıkması bekleniyor.

Dehşet Bey Murat Menteş’in çizgi roman karakterinden sinemaya uyarlanacak. Barış Arduç'un başrolü paylaşacağı kadın partneri ise henüz açıklanmadı.

HANDE ERÇEL VE BARIŞ ARDUÇ TEKRAR PARTNER

Barış Arduç ve Hande Erçel yayınlanması beklenen "Rüzgara Bırak’’ filminin ardından dijital platformda yayınlanacak olan "Reminder" adlı dizide tekrar biraraya geliyor. Senaryosunda Özgür Önurme ve Ahmet Vatan’ın yer alacağı dizinin yönetmenliğini ise yine Özgür Önurme üstlenecek.

Yeni dizinin provaları sürerken, Barış Arduç dizide “Deniz” karakterine, Hande Erçel “Güneş” karakterine hayat verecek.

Ayrıca dizinin kadrosunda “Boran” rolüyle Feyyaz Şerifoğlu da var. Şerifoğlu, dizide Güneş'in ayrılmaya çalıştığı erkek arkadaşını canlandıracak.