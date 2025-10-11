Son olarak ‘Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’ dizisinde canlandırdığı ‘Börü’ karakteriyle izlediğimiz Barış Baktaş, sadece Türkiye’de değil; yurt dışında da popülerliğini üst seviyelere taşıyor.

Ay Yapım’ın yeni projesi ‘Sevdiğim Sensin’ dizisinde ‘Civan’ rolüyle yakın zamanda ekranlarda yer almaya hazırlanan oyuncu, Ürdün’ün popüler kanalı Roya TV tarafından yapılan ankette ‘2025 Yılının En Yakışıklı Türk Erkek Oyuncusu’ seçildi. Kanalın resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada, “Türk yıldız Barış Baktaş, geniş bir kamuoyu anketinde ‘2025 Yılının En Yakışıklı Türk Aktörü’ seçildi ve bu yıl büyük bir popülerlik kazandı. Kendine özgü drama rolleriyle tanınan Barış, drama dizileri ya da eğlenceli TV programları ile gençler ve ailelerden oluşan geniş bir kitlenin dikkatini çekmeyi başardı” denildi.

Barış Baktaş, kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Rol aldığı yapımlarla da günden güne Ortadoğu’da popülerliği artıyor. Tebrik ediyorum.

Birbirine Karşılık Gelen İşaretler Sergisi açıldı

Ardan Özmenoğlu, Artem Martis, Burcu Perçin, Emre Yetkin, Cansu Ceren İlkan, Soyhan Baltacı ve Yiğit Yazıcı’nın eserlerinden oluşan Birbirine Karşılık Gelen İşaretler Sergisi, Lale Müzesi’nde Ali Sabancı, Özcan Tahincioğlu, Burcu Biricik, Melis Babadağ, Aslıgül Atasagun, Sevan Bıçakçı, Seren Fosforoğlu, Ahmet Selçuk İlkan, Eser Elgür, İlknaz Bektaş, Levent Özdilek gibi sosyete ve sanat dünyasından seçkin isimlerin katılımıyla açıldı.

‘Lale’nin Türk sanatının ve kültürünün bir kimliği haline gelmesi ve geçmişle bugün arasında bağ kurup yaşaması için kurulan İstanbul Lale Müzesi Başkanı Salih Arslan, ‘Lale Müzesi bir sanat ve kültür durağı olmaya devam edecek’ dedi. Ece Yıldırımlı küratörlüğünde açılan sergide toplam 26 eser yer aşıyor. Tuval, fotoğraf ve heykel gibi farklı alanlarda üretilen eserler, günümüz insanının algısal katmanlarına dair ortak bir görsel hafıza yaratıyor.

7 çağdaş sanatçının üretimlerini bir araya getiren ve sanatseverler tarafından büyük ilgi gören sergi, 22 Kasım’a kadar Lale Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.

M. Betül Uzun okurlarına kitaplarını imzaladı

Yazar M. Betül Uzun, İstanbul Maltepe’deki Atölye 21 Down Cafe’de gerçekleşen imza ve söyleşi gününde okurlarıyla bir araya geldi.

İmza etkinliği önceki kısa bir söyleşi yapan yazar, okumaya ve farklılıkların bir araya gelmesine değindi. M. Betül Uzun, söyleşinin ardından kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Perseus Yayınevi’nden çıkan ‘Usulca’ ve ‘Kendinle Yüzleşme’ isimli kitaplarını imzaladı.

İmza etkinliğine katılan sevenleriyle sohbet eden ve onlarla fotoğraf çektiren yazar, önümüzdeki günlerde okurlarıyla buluşmaya devam edeceğini söyledi.