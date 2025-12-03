İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un yaptığı organize silahlı suç örgütünün 32 eylemine karıştığı belirlenen 23'ü tutuklu, 16'sı adli kontrollü ve 40'ı suça sürüklenen çocuk hakkında, 20 aydan 75 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldığını açıkladı.

'SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARA 75 YILA KADAR HAPİS'

Savcılıktan yapılan açıklamaya göre şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nca titizlikle yürütülen soruşturmada; Liderliğini İtalya'da tutuklu bulunan Barış BOYUN'un yaptığı Organize Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik gerçekleştirilen 32 ayrı eyleme iştirak ettiği tespit edilen 23'ü halen tutuklu, 16'sı adli kontrollü ve 40'ı yaşı küçük şahısa ilişkin olarak 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Silahlı Örgüte Üye Olma, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Nitelikli Yağma, Silahla Tehdit, Mala Zarar Verme, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme, İzinsiz Olarak Ateşli Silah veya Mermileri Ülkeye Sokma, İmal Etme, Nakletme ve Satma, Vahim Silah veya Mermilerin Satın Alınması, Taşınması ve Bulundurulması, Resmi Belgede Sahtecilik ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçlarından soruşturma tamamlanmış olup yaşı küçük şahıslar hakkında 20 aydan 75 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebi ile Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

NE OLMUŞTU?

"Yeni nesil mafya" olarak da tanımlanan, liderliğini Barış Boyun'un yaptığı öne sürülen organize suç örgütüyle ilgili davada 300'den fazla sanığın yargılanmasına geçtiğimiz günlerde başlandı.

Örgütün lideri olduğu öne sürülen Barış Boyun, 22 Mayıs 2024 tarihinde İtalya'da yapılan bir operasyonla yakalanmıştı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, arasında örgüt lideri olmakla suçlanan Barış Boyun ve adamlarının bulunduğu 305 şüpheli hakkında dava açtı. DW Türkçe, 578 sayfalık iddianameyi inceleyerek, 'Barış Boyun çetesi'ni mercek altına aldı.

Barış Boyun kimdir?

1984 yılında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde doğan Barış Boyun, Beyoğlu'nda mahalle çetesi olarak faaliyet yürütmeye başladı. Son yıllarda büyüyen suç örgütüyle adından söz ettirmeye başlayan Boyun, Türkiye'yi aşarak uluslararası suç örgütü halini aldı. 2019 yılında hakkında çete kurmak iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 2020 yılında ilk operasyon yapıldı. 12 kişi tutuklandı. Ancak Barış Boyun, bu süreçte Gürcistan'a firar etti ve buradan faaliyetlerini sürdürmeye devam etti. Boyun, Gürcistan'da silah ticareti yaptığı için gözaltına alınarak tutuklandı. Tahliye olduktan sonra İtalya'ya geçti. 22 Mayıs 2024 tarihinde Türk ve İtalyan polisinin iş birliğiyle yakalanarak İtalya'da tutuklanan ve kırmızı bültenle aranan Boyun'un Türkiye iadesini istedi.

İDDİANAMEDE KİMLER SANIK?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde, sekiz cinayetin Barış Boyun çetesi tarafından işlendiği öne sürülüyor. Ayrıca 136 kişi de çetenin işlediği suçların mağduru olarak iddianameye girdi. Barış Boyun hakkında dört kez ağırlaştırılmış müebbet ve 349 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Boyun örgüt lideri olmakla suçlanıyor. Beratcan Gökdemir, Bahadır Akdağ, Zafer Boyun, Tolga Gültepe ve Bayram Demir ise örgüt yöneticisi olmakla suçlanıyor. Beratcan Gökdemir, Barış Boyun çetesinin alt grubu olan Daltonlar grubunun da liderliğini yapıyor. Örgütün lider kadrosunun tamamı yurt dışında firar durumunda bulunuyor.

TÜRKİYE YAPILANMASI NASIL?

İddianameye göre, Barış Boyun Gürcistan'da bulunduğu sırada Türkiye'deki örgüt faaliyetlerine devam etmek amacıyla örgüt yöneticileri Bahadır Akdağ ve Tolga Gültepe'yi görevlendirdi. Bu isimlerin görevi, uyuşturucu madde ticaretinin yönetimi ve kontrolünü sağlamaktı. Bahadır Akdağ aynı zamanda örgütün silahlı eylem grubunun başındaydı. Yardımcılığını yapan Beratcan Gökdemir ise Yenibosna bölgesinde faaliyet yürüten Daltonlar çetesinin başında bulunuyordu. Örgütün silah ticaretinin başına ise ağabeyi Zafer Boyun'u getirildi. Özellikle başta Beyoğlu bölgesi olmak üzere İstanbul'un genelinde silah ve mühimmat ticaretini örgüt Zafer Boyun ve adamları aracılığıyla yönetti.

ÖRGÜT HANGİ YÖNTEMLE ELAMAN KAZANIYOR?

Barış Boyun çetesi, örgüte sempatizan kazandırmak için Facebook, Instagram ve Tiktok gibi sosyal medya hesaplarını kullanıyor. Özellikle "İstanbul’un sefiri, sokakların hakimi, Barış isteyen Boyun eğecek" başlıklı videolar paylaşılıyor. İddianameye göre, bu örgüt, suçtan elde ettiği gelirleri afet bölgelerine yardım kamyonları göndererek kitlesini etkiliyor. Örgüte daha çok 15-20 yaşlarındaki gençler katılıyor. Bu gençlerin sokak suç şebekelerini anlatan internet dizilerinden etkilendiği, bu dizilerdeki karakterleri rol model seçtikleri, bilgisayar oyunlarıyla yetiştikleri iddianamede anlatıldı. Özellikle bu gençlerin "Kamikaze drone" gibi tetikçi olarak kullanıldı. Silahlı eylemler ise genellikle motosikletli çete üyeleri tarafından yapılıyor.

ÖRGÜTÜN GELİR KAYNAKLARI NELER?

İddianamede, Barış Boyun çetesinin iki temel gelir kaynağı olduğuna dikkat çekiliyor. Bunlar, yasa dışı silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti. Barış Boyun'un ağabeyi olan ve örgüt yöneticisi olmakla suçlanan Zafer Boyun kontrollünde silah ve patlayıcı madde ticareti gerçekleştiriliyor. Çetenin temin ettiği yarı otomatik veya otomatik ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silah ve bu silahlara ait fişekler üçüncü kişilere satılıyor. Türkiye'deki uyuşturucu trafiğini Bahadır Akdağ ve Tolga Gültepe'nin yaptığı öne sürülürken özellikle Orta Amerika ülkelerinden temin edilen kokainin Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçirerek kendilerine pazar yarattıkları savunuldu.