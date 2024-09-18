Barış Boyun için istenen ceza belli oldu

Silahlı suç örgütü liderliğini yaptığı öne sürülen ve İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un örgüt aracılığıyla gerçekleştirdiği eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 578 sayfalık iddianamede 8 kişi ‘maktul', aralarında Engin Polat ile kardeşi Alper Kürşat Polat'ın da bulunduğu 136 kişi ‘müşteki', 6 kişi ‘müşteki-şüpheli' ve aralarında örgütün lideri olduğu değerlendirilen Barış Boyun'un da bulunduğu 305 kişi ‘şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Barış Boyun'un çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurduğu ve örgütünün lideri olduğu, kurmuş olduğu örgüt suçundan dolayı hakkında yakalama kararı bulunduğu, örgüt içerisinde yer alan örgüt yöneticilerine suç işleme kastıyla talimatları verdiği, bu talimatların ise yöneticisi sıfatıyla bulunan şüpheliler Beratcan Gökdemir, Bahadır Akdağ, Zafer Boyun, Tolga Gültepe ve Bayram Demir aracılığıyla örgüt üyelerine iletildiği ve şüpheli Barış Boyun'un örgütü bu şekilde yöneterek ayakta tuttuğu aktarıldı.



İTALYA'DA TUTUKLANINCA 3 ADET MEKTUP YAZDI

İddianamede, şüpheli Barış Boyun'un işlediği suçlar nedeniyle İtalya'ya kaçtığı ve orada yaşadığı, hakkında iade talebinde bulunulduğu, İtalya'da tutuklu bulunduğu ancak tutuklu olmasına rağmen örgütü aracılığıyla suç işlemeye de devam ettiği, ayrıca tutuklu bulunduğu sırada örgüt üyelerine göndermiş olduğu 3 adet mektupta tüm işleri örgüt üyelerinden Gurur Işınçelik ve yine İtalya'da tutuklu bulunan örgüt yönetici Tolga Gültepe'nin kardeşi olan örgüt üyesi şüpheli Mert Gültepe'ye devrettiğini ve işleri devrettiği kişilerin sözünden çıkmadan faaliyetlere devam edilmesi talimatı verdiğini söylediği kaydedildi.



POLAT'LARIN İŞ YERLERİNE SALDIRI GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ AKTARILDI

Örgütün özellikle uyuşturucu madde imal ve ticaretinin örgütün maddi geliri olarak kullandığının belirtildiği iddianamede, Engin Polat'a yönelik eylemlere de yer verildi. İddianamede, İstanbul Ataşehir'de faaliyet gösteren Dilan Polat Güzellik Merkezine motosikletli iki şahıs tarafından 2023 Ekim'de uzun namlulu silahlarla, aynı ay Engin Polat For Men isimli iş yerine kasklı bir şahsın tabanca ile ateş ettiği, bu saldırıları gerçekleştirenlerin Barış Boyun silahlı suç örgütü üyesi oldukları ve örgütün silahlı eylem kanadında bulundukları kaydedildi. Ayrıca, Engin Polat'ın kardeşi Alper Kürşat Polat'a ait iş yerine de örgüt faaliyeti kapsamında silahlı saldırıda bulunulduğu, örgütünün korkutucu gücünden yararlanıldığı da belirtildi.