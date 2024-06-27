Barış Boyun Türkiye’ye iade edilmeyecek. İtalya’da yakalanmıştı

Düzenleme: Kaynak: Gazete Duvar
Barış Boyun Türkiye’ye iade edilmeyecek. İtalya’da yakalanmıştı

İtalya'da yakalanan çete lideri Barış Boyun’un Türkiye'ye iade edilmeyeceği iddia edildi.

Hakkında 'organize suç örgütü kurmak', 'cinayet amaçlı silahlı çete kurmak', 'yaralama', 'yasadışı silah ve patlayıcı bulundurmak', 'silah kaçakçılığı', 'uyuşturucu kaçakçılığı', 'cinayet ve yasadışı göç' suçlamaları olan Barış Boyun, İtalya'da yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı, INTERPOL ve İtalyan güvenlik güçlerinin ortaklaşa operasyonuyla 22 Mayıs'ta Viterbo kentinde yakalanan. Boyun'la birlikte 16'sı Türk 2'si İtalyan olmak üzere toplam 19 kişi hakkında işlem yapılmıştı.

Boyun'un yakalandığını İçişleri Bakanlı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, hangi büyüklükte olursa olsun, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız" sözleriyle duyurmuştu.

Gazete Duvar’ın haberine göre, Türkiye’ye iadesi beklenen Boyun’un Türkiye'ye iade edilmeyeceği öğrenildi.

Yakalandığı İtalya'da daha önce 2 kez ev hapis cezası alan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Boyun'un Türkiye'ye iade edilmemesinin sebebi olarak ise, Avrupa'da işlediği iddia edilen yasa dışı göç, uyuşturucu ve sigara kaçakçılığı ile Almanya'da işlenen bir cinayet gösteriliyor.

Boyun, bu suçlamalar nedeniyle İtalyan mahkemelerinde yargılanacak.

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