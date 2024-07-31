Barış buluşmasında 3 ölü 1 yaralı

Olay yerinde bulunan Süleyman Özbek’in kız kardeşi de seken kurşunlar nedeni ile ayağından yaralandı.

Olay, saat 21.00 sularında Kümeevler Mahallesi'nde gerçekleşti. 2 hafta kadar önce bir kır düğününe katılan Süleyman Özbek, işletme sahibi Mustafa Şahsuvar ve Erkan Alkan ile tartışma yaşadı. Kavga düğün davetlileri tarafından ayırılsa da Özbek ve işletme sahipleri arasında husumet oluştu.

BARIŞ BULUŞMASINDA 3 ÖLÜ

Barışmak üzere buluşan Özbek ile işletme sahipleri Şahsuvar ve Alkan arasında bir tartışma daha çıktı. Özbek, Şahsuvar ve Alkan'ın üzerine kurşun yağdırdı. Seken kurşunlar nedeni ile Özbek'in kız kardeşi de yaralandı.

Özbek, iki işletmecinin yere yığılmasının ardından kendisini de vurarak intihar etti.

Özbek, Şahsuvar ve Alkan, hastaneye kaldırılsalar da tüm çabalara rağmen yaşamlarını yitirdi. Bacağından yaralanan S.G. ise tedavi edildi.