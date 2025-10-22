ABD Başkanı Trump, kendisini ‘Barış elçisi’ ilan etmiş hatta Nobel Barış Ödülü’nün kendisine verilmesi gerektiğini savunmuştu. Yaptığı bir konuşmada 8 savaşı bitirdiğini belirten Trump, son olarak İsrail ile Gazze arasında yapılan ateşkes sonrası adeta zafer çığlıkları atmıştı.

Trump’ın Orta Doğu’daki barış girişimi İsrail ve Hamas’a yaptığı baskıya rağmen zora girdi. İsrail Hamas’ı 2 askerlerini öldürmekle suçlaması sonrası günlerce Gazze’yi havadan bombaladı ve en az 97 sivilin ölümüne neden oldu. ABD’li yetkililer ise hemen bölgeye giderek İsrailli yetkililerle görüştü ve durumu kontrol altına almaya çalıştı.

ABD basınında çıkan bir analiz Trump’ın dış politikada artık gerçeklerle yüzleştiğinin altını çizdi. CNN’de yayınlanan analizde Trump’ın basına karşı iyimserliğini korusa da hem Orta Doğu’da hem de Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı bitirmek için 24 saat çalışması gerektiği vurgulandı.

RUSYA’DA DURUM ÇIKMAZA GİRDİ

CNN’deki analizde Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı durdurmak isteyen Trump için durumun çıkmaza girdiği vurgulandı. Analizde Trump’ın hayal kırıklığına uğradığı belirtilirken “Melodram, bilindik bir döngüyü tekrarladı. Trump, Rusya'nın uzlaşmazlığına bir bedel ödetecek gibi göründüğünde Putin tepki gösterdi. Ardından ABD Başkanı, Putin'le görüştükten sonra Ukrayna'ya topraklarından vazgeçmesi için baskı yaptı. Ardından süreç yine çıkmaza girdi ve Trump hayal kırıklığına uğradı” ifadelerine yer verildi.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Budapeşte’de yapacağı zirvenin iptal olacağı yönünde bir açıklama yaparak "Boşa giden bir toplantı istemiyorum. Zaman kaybı istemiyorum" dedi.

ABD basınında çıkan analizde “Trump'ın Ukrayna'ya yönelik çabaları şimdiye kadar yalnızca bir şeyi başardı: Putin'in barış istediği yönündeki kendi şüpheli iddialarını çürütmek” denildi.

Analizde ayrıca Gazze’deki barış girişimlerinin risklerinin daha da belirgin hale geldiği vurgulanırken Rusya ve Ukrayna’ya yönelik hamlelerin Orta Doğu’daki girişimleri tehlikeye atabileceğinin altı çizildi.