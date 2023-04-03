3 Nisan 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Ünlü çiftin oğlundan milli başarı! Barış Falay ve Esra Ronabar'ın gurur günü

Ünlü çiftin oğlundan milli başarı! Barış Falay ve Esra Ronabar'ın gurur günü

Barış Falay ile Esra Ronabar'ın oğlu Mavi Rüzgar Falay, Türkiye Yelken Federasyonu'nun son ayağında yarışçı olarak Türkiye ikincisi olup ay yıldızlı forma ile ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 16:22
Takip Et

Barış Falay ve Esra Ronabar çiftinin oğlundan yelkende milli başarı

Ünlü çiftin oğlundan milli başarı! Barış Falay ve Esra Ronabar'ın gurur günü
+
Aa
-

Oyuncu çift Barış Falay ile Esra Ronabar'ın oğlu Mavi Rüzgar Falay, spor alanında kendisine başarılı bir kariyer çizme yolunda ilerliyor. 14 yaşındaki Mavi Rüzgar, yelkencilik alanına yöneldi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Mavi Rüzgar Falay, Türkiye Yelken Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu yarışın son ayağında Türkiye ikincisi oldu ve ülkemizi temsil etme hakkı elde etti.

"GURURLUYUZ"

Barış Falay, yaşadığı mutluluğu, "Oğlumuz Mavi Rüzgar Falay, Türkiye Yelken Federasyonu'nun son ayağında Çağla Kubat Winsurf Akademi yarışçısı olarak Türkiye ikincisi olup, ay yıldızlı forma ile ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Gururluyuz" sözleriyle ifade etti.

"TÜM SPORCULARIMIZI TEBRİK EDİYORUM"

Esra Ronabar da "Centilmence ve hak - adalet gözeterek yarışan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
1
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
2
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
3
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
4
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
﻿Kasap Nusret ''helal olsun'' dedirtti. Verdiği sözü tuttu dekontuna kadar paylaştı
5
﻿Kasap Nusret ''helal olsun'' dedirtti. Verdiği sözü tuttu dekontuna kadar paylaştı
﻿Kasap Nusret ''helal olsun'' dedirtti. Verdiği sözü tuttu dekontuna kadar paylaştı
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
6
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
﻿Malatya'da korkutan deprem
7
﻿Malatya'da korkutan deprem
﻿Malatya'da korkutan deprem
﻿Tayyip Talha'nın ne kadar oynayamayacağı belli oldu
﻿Tayyip Talha'nın ne kadar oynayamayacağı belli oldu
﻿Tayyip Talha'nın ne kadar oynayamayacağı belli oldu
﻿New York borsası karışık seyirle açıldı
﻿New York borsası karışık seyirle açıldı
﻿New York borsası karışık seyirle açıldı
﻿NATO dışişleri bakanları Brüksel'de toplanıyor
﻿NATO dışişleri bakanları Brüksel'de toplanıyor
﻿NATO dışişleri bakanları Brüksel'de toplanıyor
﻿Oruç tutan anne adaylarına uzmanından tavsiye
﻿Oruç tutan anne adaylarına uzmanından tavsiye
﻿Oruç tutan anne adaylarına uzmanından tavsiye
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.