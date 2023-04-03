Ünlü çiftin oğlundan milli başarı! Barış Falay ve Esra Ronabar'ın gurur günü

Oyuncu çift Barış Falay ile Esra Ronabar'ın oğlu Mavi Rüzgar Falay, spor alanında kendisine başarılı bir kariyer çizme yolunda ilerliyor. 14 yaşındaki Mavi Rüzgar, yelkencilik alanına yöneldi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Mavi Rüzgar Falay, Türkiye Yelken Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu yarışın son ayağında Türkiye ikincisi oldu ve ülkemizi temsil etme hakkı elde etti.

"GURURLUYUZ"

Barış Falay, yaşadığı mutluluğu, "Oğlumuz Mavi Rüzgar Falay, Türkiye Yelken Federasyonu'nun son ayağında Çağla Kubat Winsurf Akademi yarışçısı olarak Türkiye ikincisi olup, ay yıldızlı forma ile ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Gururluyuz" sözleriyle ifade etti.

"TÜM SPORCULARIMIZI TEBRİK EDİYORUM"

Esra Ronabar da "Centilmence ve hak - adalet gözeterek yarışan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.