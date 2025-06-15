Barış Manço'nun 'yol arkadaşı' İstanbul'da görücüye çıktı!

Yaptığı televizyon programı ve sesiyle hayat verdiği şarkılarla milyonların gönlüne taht kuran Barış Manço‘nun Belçika’da yaşadığı dönemde kullandığı otomobil restore edilmesinin ardından İstanbul’da bir AVM’de sergilenmeye başladı. Vatandaşlar Mancho’nun otomobiline büyük ilgi gösterdi.

Otomobilin tanıtım programında konuşan sanatçının oğlu Doğukan Manço, aracın Türkiye'ye getirilmesinin bir vefa ve başarı hikayesi olduğunu belirterek, "Yaklaşık 2 yıldır aile olarak deli gibi peşinde koştuğumuz Barış Manço'nun Belçika'daki aracını buraya getirdik. Aslında 20 yıldır aracı getirmeye uğraşıyoruz. Çok fazla engelle karşılaştık. Bu aracın Türkiye'ye gelebilmesi için yaşını doldurması gerekiyordu. Biz yaşını doldurmasını beklerken, maalesef araç sel altında kaldı." dedi.

Manço, selden çıkan aracı gördükten sonra ailecek yıkıldıklarını belirterek, şunları anlattı:

"Çünkü araç, tamamen kullanılamaz hale gelmişti. Yaptığımız röportajlar sesimizi daha iyi duyurmamızı sağladı ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü bize 'Biz bu aracı getirmeye yardımcı oluruz.' diye ulaştı. Sonra Belçika'da Barsan Global Logistics de 'Bu aracı biz Türkiye'ye götürmek istiyoruz. Bizim için bir yük değil, şereftir.' dedi. Sağ olsunlar aracın Türkiye'ye kadar gelmesine destek oldular. Bu araç bir Honda ve Honda Türkiye de duyarsız kalmadı. 'Bu aracın yapımına destek olmak istiyoruz.' dediler. Batıkan ve ben de bu aracın yeniden yapımı için deli gibi uğraştık."

