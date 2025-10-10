Hamas’ın 7 Ekim 2023’te düzenlediği saldırı sonrası İsrail Gazze’yi adeta kan gölüne çevirdi. İsrail güçlerinin 2 yıl boyunca düzenlediği saldırılarda aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da olduğu 22 binin üstünde Gazzeli sivil hayatını kaybetti. Gazze Şeridi yerle bir olurken 1 milyonun üstüde sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı. İsrail, saldırılarda Gazze’nin yaklaşık yüzde 80’îni ele geçirirken Hamas’ın lider kadrosundan çok sayıda ismi İran ve Katar gibi ülkelerdeki saldırılarda öldürdü.

İsrail’in en büyük destekçisi ise ABD Başkanı Trump oldu. Trump, göreve geldikten sonra İsrail Başbakanı Netanyahu’yu defalarca Beyaz Saray’da ağırladı ve İsrail yönetimine ‘koşulsuz destek’ verdiğini söyledi.

Trump, saldırıların ikinci yılında İsrail ve Hamas’a ateşkes için baskı yaparak bir ‘Gazze planı’ ortaya koydu. Trump’ın planı çerçevesinde ateşkesin ilk bölümü için anlaşma imzalandı ve İsrail güçleri çekilmeye başladı. İsrail ordusu, Türkiye saati ile 12.00 itibariye çekilmenin ilk bölümünün tamamlandığını duyurdu.

TRUMP KENDİSİNİ “BARIŞ ELÇİSİ” İLAN ETTİ

ABD Başkanı Trump, başta Gazze olmak üzere savaş ve çatışmalara yaptığı müdahaleler sonrası kendisini ‘Barış elçisi’ ilan etti. Trump, savaşları bitirdiğini savunarak kendisine Nobel Barış Ödülü verilmesi gerektiğini ifade etti. Ancak bugün yapılan açıklamalarda ödül, Venezuela’da Maduro yönetimine karşı muhalefetle öne çıkan Maria Corina Machado’ya verildi.

SAVAŞA 33 MİLYAR DOLAR HARCADI

Trump her ne kadar kendisini ‘Barış elçisi’ ilan etse de savaşa harcadığı korkunç rakam ortaya çıktı. Brown Üniversitesi’nin hazırladığı rapora göre ABD yönetimi Gazze’deki savaşa 2 yılda 33 milyar dolar harcadı. Ortaya çıkan rakamlara göre, ABD’li vergi mükellefleri İsrailli her bir kişinin güvenliği için 2 yılda 3 bin 400 dolar ödedi.

Rapora göre ABD, İsrail’e sağladığı doğrudan askeri yardımların maliyeti 21,7 milyar doları buldu. Trump yönetiminin İsrail’e sağladığı yardımlar, Yemen ve İran’daki operasyonlara verdiği destekle birlikte 33 milyar doları buldu. Söz konusu raporda ABD ordusunun daha önce hiç kullanmadığı B-2 hayalet bombardıman uçaklarının İran’ın bazı nükleer tesislerinin vurulması için bölgeye gönderildiğine dikkat çekildi.

İsrail'in F-35'lerden F-15'lere kadar neredeyse tüm savaş uçağı filosu, saldırı helikopterleri ve yakıt ikmal uçaklarıyla birlikte ABD'den geliyor. ABD ayrıca İsrail'e binlerce top mermisi, 900 kiloluk bomba ve hassas güdümlü füze de sağladı.

Raporda ABD silahlarının Gazze’de on binlerce sivilin öldürülmesi için İsrail tarafından kullanıldığının altı çizildi. Yapılan araştırmalara göre ABD’lilerin çoğunluğu İsrail’e desteğe karşı çıkıyor. Ağustos ayında yapılan araştırmada ABD’li seçmenlerin yüzde 60’ı İsrail’e silah desteğinin kesilmesini istiyor.