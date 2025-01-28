Barış Pehlivan gözaltına alındı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını verdiği bilirkişiye cevap hakkı tanıdığı telefon görüşmesi nedeniyle Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan Halk TV binasının önünden gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, düzenlediği "Turpun Büyüğü" adlı basın toplantısında bilirkişi S. B. ile ilgili iddialarının ardından Barış Pehlivan söz konusu bilirkişi ile görüşmüş, cevap hakkı tanımıştı.

Bu görüşmenin yayımlanmasını ardından Barış Pehlivan ve Halk TV hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Konuyla ilgili olarak bugün Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alıp yayınlanmak suretiyle ifşa edilmesi, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edilmesi eylemlerine iştirak eden Barış Pehlivan ile Halk Tv medya organının ilgili sunucusu ve yetkilileri hakkında Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması (TCK md. 133/3) ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs (TCK md.277) suçlarından soruşturmaya başlanmıştır.