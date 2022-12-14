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İmamoğlu'na ceza veren hakimin AKP'lilerde fotoğrafları ortaya çıktı. Barış Pehlivan paylaştı

İmamoğlu'na verilen cezalar büyük tepki çekerken, Barış Pehlivan, davanın hakiminin AKP'lilerle fotoğraflarını ortaya çıkardı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 22:40
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Barış Pehlivan paylaştı. İmamoğlu'na ceza veren hakimin AKP'lilerde fotoğrafları ortaya çıktı

İmamoğlu'na ceza veren hakimin AKP'lilerde fotoğrafları ortaya çıktı. Barış Pehlivan paylaştı
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için mahkemeden bugün verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası kararı veren hakimin AKP'li yöneticiler ve eski İBB Başkanı Kadir Topbaş ile fotoğrafları ortaya çıktı.

Gazeteci Barış Pehlivan, İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak kararı veren hakim Mehdi Komşul'un fotoğraflarını ve Twitter hesabını sosyal medyadan paylaştı.

Pehlivan, şahsi hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Foto 1: En soldaki İmamoğlu davasının hâkimi Mehdi Komşul, en sağdaki AKP Sancaktepe yöneticisi Nezir Özalp. 
Foto 2: En soldaki AKP Sancaktepe ilçe yöneticisi Nezir Özalp ve eski İBB Başkanı Kadir Topbaş. 
Foto 3: AKP Sancaktepe ilçe yöneticisi Nezir Özalp'in Twitter sayfası."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararı verildi. Verilen kararla birlikte İmamoğlu hakkında siyasi yasak süreci başlamış oldu.

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda saat 11.30’da başlayan duruşma, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Çok sayıda CHP ve İYİ Partili isim de duruşmada izleyici olarak bulundu.

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Hasan Gül
14.12.2022 23:33
Kula kulluk edene yuh,yuh.  
 
A.Aydın
14.12.2022 23:29
Dün varlardı, bu gün gene varlar, ne değişti?Adaletin içindeki bütün iradesini ve Vijdanını birilerine kiralamış militanlar, yarın bir bir temizlenmeden bu Ülkeye hiçbir zaman Huzur ve Sukun gelmez.  
 
vatandaş
14.12.2022 23:17
Diploması iptal edilmeli.  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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