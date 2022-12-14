İmamoğlu'na ceza veren hakimin AKP'lilerde fotoğrafları ortaya çıktı. Barış Pehlivan paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için mahkemeden bugün verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası kararı veren hakimin AKP'li yöneticiler ve eski İBB Başkanı Kadir Topbaş ile fotoğrafları ortaya çıktı.

Gazeteci Barış Pehlivan, İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak kararı veren hakim Mehdi Komşul'un fotoğraflarını ve Twitter hesabını sosyal medyadan paylaştı.

Pehlivan, şahsi hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Foto 1: En soldaki İmamoğlu davasının hâkimi Mehdi Komşul, en sağdaki AKP Sancaktepe yöneticisi Nezir Özalp.

Foto 2: En soldaki AKP Sancaktepe ilçe yöneticisi Nezir Özalp ve eski İBB Başkanı Kadir Topbaş.

Foto 3: AKP Sancaktepe ilçe yöneticisi Nezir Özalp'in Twitter sayfası."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararı verildi. Verilen kararla birlikte İmamoğlu hakkında siyasi yasak süreci başlamış oldu.

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda saat 11.30’da başlayan duruşma, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Çok sayıda CHP ve İYİ Partili isim de duruşmada izleyici olarak bulundu.