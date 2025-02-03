Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz hakkında yeni gelişme

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın tutuklanmasıyla sonuçlanan "bilirkişi soruşturması" kapsamında adli kontrolle serbest bırakılan gazeteciler Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz hakkında savcılığın tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesi talebi, İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın açıklamasında adı geçen bir bilirkişi ile ilgili yayınladıkları televizyon haberi nedeniyle 5 gazeteci geçen hafta gözaltına alınmıştı. Gazetecilerden Serhan Asker ile Seda Selek savcılık ifadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakılırken, tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen Barış Pehlivan ile Kürşad Oğuz da hakim tarafından adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Hakimlik, haberin gazetecilik kuralları çerçevesinde yayınlandığını belirterek sorumluluğu üstlenen Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş hakkında ise tutuklama kararı vermişti.

"ÖLÇÜLÜ VE ORANTILI" VURGUSUYLA RET

Barış Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz'ün verdiği bilgiye göre, Savcılık, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesi talebiyle mahkemeye başvurdu. İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararının "ölçülü ve orantılı" olduğunu vurgulayarak talebi reddetti.

Avukat Hüseyin Ersöz, "Barış Pehlivan hakkında uygulanan adli kontrol tedbirine de önümüzdeki günlerde bizler itiraz edeceğiz. Sadece gazetecilik faaliyetinden dolayı, gazeteciler hakkında özgürlük kısıtlayıcı tedbirler uygulanması, orantısız bir müdahaledir ve ifade hürriyetinin ihlalidir" açıklamasını yaptı.