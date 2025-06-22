Barış Pehlivan'dan Altaylı gözaltısı ile ilgili önemli üç soru

Gazeteci Fatih Altaylı'nın gözaltına alınması sonrası Gazeteci Barış Pehlivan sosyal medya hesabı üzerinden konu ile ilgili paylaşım yaptı.

Pehlivan Altaylı'nın gözaltına alınması ile ilgili paylaşımında;

"1- Fatih Altaylı’nın “suyunun ısındığını” başsavcılık dışında herhangi bir yer ya da kişi nasıl bilebiliyor?

2- Dilediğiniz gün istediğiniz saatte adresinde bulabildiğiniz bir kişiyi neden gözaltına alıyorsunuz?



3- Altaylı’nın sözleri bir muhalefet lideriyle ilişkilendirilseydi de yine geçtim gözaltıyı, soruşturma bile yapılır mıydı?" diye sordu.

Öte yandan Altaylı'nın polis ifadesinin sona erdiği savcılığa ise sabah saatlerinde çıkarılacağı öğrenildi.