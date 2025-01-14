Barış Pehlivan'dan bomba iddia! Canlı yayında kayyum atanacak ilçeleri açıkladı

Halk TV programcısı Barış Pehlivan, Şule Aydın'ın sunduğu "Kayda "Geçsin" programında, önemli ddialarda bulundu. Gazeteci Pehlivan CHP'li Beyoğlu, Eyüpsultan, Şişli ve Sancaktepe Belediyelerine kayyumun atanmasının an meselesi olduğunu söyledi.

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Pehlivan, söz konusu kulis bilgisini CHP ve AKP kurmayları ile yaptığı görüşmelerden edindiğini söyledi.

30 Ekim tarihinde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in istanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "terör" soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla başlayan kayyum furyası sürüyor.

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Son olarak CHP'li Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat, "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinmekle" iddialarıyla gözaltına alındı.

Akpolat'ın yerine kayyum atanacağı iddia ediliyor.

Ekim ayından itibaren 1'i CHP'li, 7'si DEM Partili olmak üzere 8 belediyeye kayyum atadı.

Halk TV programcısı Barış Pehlivan, CHP ve AKP kurmaylarından edindiği kulis bilgisini 'Kayda Geçsin programında anlattı.

Pehlivan, kent uzlaşısı üzerinden bazı CHP'li belediyelerin de hedefte olduğunu belirterek, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in yerine kayyum atanabileceğini açıkladı.

Pehlivan, asıl amacın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğuna dikkat çekti.