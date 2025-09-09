Barış Pehlivan’dan çok konuşulacak ‘kayyum’ iddiası: 1,5 ay önce sürpriz isme teklif götürülmüş...

Gazeteci Barış Pehlivan, Onlar TV’de yaptığı bir görüşmeyi aktararak CHP içinde kayyum tartışmalarına dair çarpıcı bir iddia ortaya attı. Pehlivan, bir buçuk ay önce CHP’li iş insanı Nebil İlseven’e kayyum görevi için teklif götürüldüğünü belirtti.

“HAZIR MISIN?” SORUSU VE REDDEDİLEN TEKLİF

Pehlivan, 2011’de CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini kısa süre yürüten ve 2023’te Beşiktaş aday adayı olan Nebil İlseven’le konuştuğunu ifade etti. İlseven’e bir buçuk ay önce CHP’li bazı isimler tarafından “Böyle bir görev olursa hazır mısın?” şeklinde bir teklif geldiği öne sürüldü. İlseven, bu öneriyi “Aklınızdan dahi geçmesin” diyerek kesin bir dille reddettiğini Pehlivan’a aktardı.

BAŞKA İSİMLERE DE GİDİLMİŞ

İlseven, Pehlivan’a, kendisinin reddetmesinin ardından teklifin başka CHP’li isimlere götürüldüğünü ve bazılarının bu görevi kabul ettiğini söylediğini belirtti. Pehlivan, Gürsel Tekin’in de bu isimlerden biri olduğunu duyduğunu ekledi.

TEKLİFİN KAYNAĞI: CHP İÇİNDEN Mİ?

Pehlivan, İlseven’e teklifin devlet katından mı yoksa başka bir yerden mi geldiğini sorduğunu, İlseven’in ise “Hayır, CHP’lilerden geldi” yanıtını verdiğini aktardı. İlseven, bir buçuk ay önceki bu görüşmelerin mahkeme kararının yönü hakkında bilgi sahibi olunup olunmadığına dair yorum yapmaktan kaçındı, ancak “Demek ki biliyorlardı” dediği belirtildi.