Barış Pehlivan'dan 'gizli tanık' tepkisi

Gazeteci Barış Pehlivan, Yeni Şafak Gazetesi'nin "gizli tanık" ifadesine iddiasıyla hazırladığı haberde kendisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından "finanse edildiği" iddiasına yer verilmesine sert tepki gösterdi.

Barış Pehlivan sosyal medyadan paylaştığı mesajda şunları söyledi:

Açık ve net “hodri meydan” diyorum:

Benim herhangi bir belediyeden, belediye çalışanından veya siyasetçiden doğrudan ya da dolaylı herhangi bir şekilde finanse edildiğimi ya da para aldığımı ispatlamayan şerefsizdir, namussuzdur, haysiyetsizdir.

Emrah Bağdatlı’yı tanımam; yüz… — Barış Pehlivan (@barispehlivan) March 21, 2025

Açık ve net “hodri meydan” diyorum:

Benim herhangi bir belediyeden, belediye çalışanından veya siyasetçiden doğrudan ya da dolaylı herhangi bir şekilde finanse edildiğimi ya da para aldığımı ispatlamayan şerefsizdir, namussuzdur, haysiyetsizdir.

Emrah Bağdatlı’yı tanımam; yüz yüze ya da telefonla hayatım boyunca hiçbir iletişimim olmadı.

ÇETELER DEĞİŞİYOR, YÖNTEMLERİ DEĞİŞMİYOR.

14 yıl önce FETÖ eliyle hapse tıkıldığım Ergenekon kumpasındaki gibi gizli tanıklar bugün yine ortaya saçıldı.

Gizli tanığa önce itibar suikastı yaptırılıyor. Yargı tek bir soru sormadan, tek bir delil aramadan, bu alçakça iftiraları önce kayda geçirip sonra da medyaya servis ediyor.

Bu “gizli tanık” denilen operasyon çocuğunun yalanlarını yayan herkesle tek başıma da kalsam mücadele edeceğim. Dün nasıl bu hukuksuzlukları bedeli ne olursa olsun sadece kalemimle deşifre ettiysem, kimsenin kuşkusu olmasın yazdım, yazıyorum ve yine yazacağım. Beni aşağılık iftiralarınızla susturamazsınız.

Siz de iki paralık şerefiniz kaldıysa yazdıklarınızın arkasında durun