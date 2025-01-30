Barış Pehlivan'dan ilk açıklama: Öfkeliyiz, adalet yerini bulmadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin Halktv'de izinsiz yayınlandığı iddiası ile gözaltına alınan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Barış Pehlivan yaptığı ilk açıklamada izleyicilerden Halktv'ye ve Suat Toktaş'a sahip çıkmaları çağrısı yaptı.

Adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasının ardından Barış Pehlivan adliye önünde bir açıklama yaptı. Adaletin yerin bulmadığını söyleyen Pehlivan, tutuklanan Halktv Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın izleyicilere yaptığı 'Halktv'ye sahip çıkın' çağrısını iletti.

Barış Pehlivan'ın ilk açıklaması:

"Genel Yayın Yönetmenimiz Suat Toktaş hiçbir hukuk olmadan maalesef cezaevine gönderildi. Adalet yerini bulmadı. Suat Toktaş tutuklandıktan sonra size şunları iletmemizi istediler.'Halktv'nin bir sloganı var. Biz herkesin sesiyiz. Biz kimsesizlerin sesiyiz. Biz sesi çıkmayanların sesiyiz. Artık o herkesin yani bugüne kadar sesi olduğumuz insanlar Halktv'ye sahip çıkmasını, Suat Toktaş'a sahip çıkmasını, gerçek gazetecilere sahip çıkmasını istiyoruz.'
Buz gibi bir gazeteci, bu ülkede birçok gazeteci yetiştiren bir gazeteci haksız yere hukuksuz yeri, sadece gazetecilik refleksi gösterdi diye şu an özgürlüğünden mahrum bırakılmış durumda. Onun için bizim hukuk mücadelemiz, gazetecilik mücadelemiz sadece bu ülkenin mutlu bir ülke olması için verdiğimiz mücadele bitmeyecek. Bütün izleyicilerimizden bugünden sonra daha fazla Halktv'ye sahip çıkmasını istiyoruz."

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