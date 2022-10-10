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Barış Pınarı bölgesinde 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 17:42
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Barış Pınarı bölgesinde 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

"TACİZ ATIŞLARI CEZASIZ KALMIYOR"

Bakanlıktan yapılan diğer açıklamada ise "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

 

 

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