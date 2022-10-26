Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi. (AA)
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