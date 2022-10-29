﻿Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı yapılan açıklamada, 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi. (AA)