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Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 16:55
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Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı yapılan açıklamada,  2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi. (AA)

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