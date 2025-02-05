Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi. Saldırı hazırlığındaydılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi. Saldırı hazırlığındaydılar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

Son Haberler
Tecrübeli hakem düdüğünü astı: MHK resmen duyurdu
Tecrübeli hakem düdüğünü astı: MHK resmen duyurdu
Sürücülere ceza yağdı! Müzik, modifiye ve drift...
Sürücülere ceza yağdı! Müzik, modifiye ve drift...
Hakan Fidan'dan Trump'a çarpıcı tepki: Bunu düşünmek bile abesle iştigal
Hakan Fidan'dan Trump'a çarpıcı tepki: Bunu düşünmek bile abesle iştigal
5 bin anahtarlık, kadınlara 60 bin liralık gelir sağladı!
5 bin anahtarlık, kadınlara 60 bin liralık gelir sağladı!
Adana'da ilginç görüntüler: 'Seni sevmiyorum' diyen eniştesini karnından vurdu
Adana'da ilginç görüntüler: 'Seni sevmiyorum' diyen eniştesini karnından vurdu