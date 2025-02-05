Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi. Saldırı hazırlığındaydılar

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 5, 2025
Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/k8OwMUKBly
MSB'den teröristlere bir darbe daha! Etkisiz hale getirildiler