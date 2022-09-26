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Barış Pınarı bölgesinde yeni gelişme

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında olan PKK/YPG'li 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 11:33
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Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde yeni gelişme
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.(AA)

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