Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgeleriyle ilgili yeni gelişme
MSB, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 10:46
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Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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