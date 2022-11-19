19 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre; Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.+

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 15:44
Takip Et

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
+
Aa
-

Milli Savunma Bakanlığı, Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Mehmetçiğe saldırabileceklerini zanneden teröristler hendeklere gömüldü. Teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
1
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
2
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
﻿İslam Memiş dolarda yapılacak operasyonu açıkladı. Tarih vererek uyardı
3
﻿İslam Memiş dolarda yapılacak operasyonu açıkladı. Tarih vererek uyardı
﻿İslam Memiş dolarda yapılacak operasyonu açıkladı. Tarih vererek uyardı
﻿Süleyman Soylu Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası geldi
4
﻿Süleyman Soylu Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası geldi
﻿Süleyman Soylu Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası geldi
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
5
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
6
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
7
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
﻿Dünya Kupası maçlarının kesintisiz izlenebilmesi için TRT'den önemli çağrı
﻿Dünya Kupası maçlarının kesintisiz izlenebilmesi için TRT'den önemli çağrı
﻿Dünya Kupası maçlarının kesintisiz izlenebilmesi için TRT'den önemli çağrı
﻿Trabzon’da iki ayrı suç örgütüne eş zamanlı baskın
﻿Trabzon’da iki ayrı suç örgütüne eş zamanlı baskın
﻿Trabzon’da iki ayrı suç örgütüne eş zamanlı baskın
﻿Bursa'da makas atan otomobili tekmelediler
﻿Bursa'da makas atan otomobili tekmelediler
﻿Bursa'da makas atan otomobili tekmelediler
﻿Turistler Kasım ayının ortasında dalgalara kafa tuttu
﻿Turistler Kasım ayının ortasında dalgalara kafa tuttu
﻿Turistler Kasım ayının ortasında dalgalara kafa tuttu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.