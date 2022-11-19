Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Mehmetçiğe saldırabileceklerini zanneden teröristler hendeklere gömüldü. Teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."
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