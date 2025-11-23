İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 26’ncısını bu yıl düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.

Haber için göreve giderken 1994 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden gazeteci Barış Selçuk'un anısını yaşatmak ve genç gazetecileri teşvik etmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 26’ncısını düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması'nın Seçici Kurulu, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Göksel Göksu, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkan Yardımcısı ve Egeli Gazete Fotoğraf Editörü Şükrü Akın, NTV İzmir Temsilcisi Merih Ak, gazeteci-yazar Faruk Bildirici, Barış Pehlivan, Ali Ekber Yıldırım, Gazeteci İpek Özbey, Birgün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın, Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs ve E.Ü İletişim Fakültesi Basın Yayın Tekniği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Çiğdem Dirik'in katılımıyla toplandı.

Jüri Başkanlığını Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç'in yaptığı değerlendirme toplantısında, Ulusal Haber, İzmir Kent Haberi, İzmir Kent TV, Haber Fotoğrafı dallarında birincilik ödülleri ve Hande Mumcu Özendirme ödülleri belirlendi.

BAŞKAN TUGAY JÜRİ ÜYELERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Toplantı öncesi jüri üyeleri ile bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, siyasi kısıtlamalar ve maddi zorluklar arasında onuruyla ayakta durmaya çalışan basın çalışanlarının emek hakkının teslimi açısından bu ödül organizasyonunun sembolik olmanın ötesinde bir anlam taşıdığını belirtti. Jüri üyelerinin bu anlamda çok önemli bir sorumluluk üstlenerek, kararlarıyla özgür ve bağımsız basının temel direği basın emekçilerinin mesleklerine daha sıkı sarılmasını sağlayacak bir motivasyona katkı koyduğunu ifade eden Başkan Tugay, “Sizlerden sonra bu mesleği yapacak basın mensuplarının yoluna ışık tutan özverili çalışmalarınızdan ve yarışmamıza verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederim. İnanıyorum ki bu çabalar sayesinde Türkiye'miz bir gün evrensel insan hakları, hukukun üstünlüğü, ifade ve basın özgürlüğü alanlarında yüzünü yeniden dünyaya dönecektir” dedi.

“TÜRKİYE'NİN EN PRESTİJLİ VE SAYGIN ÖDÜLLERİ”

Toplantının açılışında konuşan Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 26'ncısını düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri'nin çok saygın bir ödül olduğunu belirterek “Barış Selçuk bizim çok kıymetlimizdi. Kendisini ve Hande Mumcu'yu elim bir kazada kaybettiğimizde yüreğimiz sızladı. Nur içinde yatsınlar. Yaşasalardı şimdi duaayen gazeteciler olacaktı. Yarışmaya çok sayıda eser katıldı. Hepsi çok değerli. Türkiye'nin en prestijli ve saygın ödüllerinden biri olan Barış Selçuk Ödülleri'ne katılan tüm meslektaşlarımı şimdiden kutluyorum. Katılanların hepsini alkışlıyorum” dedi.

Seçici kurul toplantısı sonucu ödül alan eserler şöyle belirlendi:

“İzmir Kent Haberi” dalında Yenigün Gazetesi'nden Nurcan Etik'in “Alevlerin arasında sayaç okumuşlar” haberi birinci oldu. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü'nü 9 Eylül Gazetesi'nde yayımlanan “Oğlu falakaya yatırıldı, hayatını barışa adadı” başlıklı haberi ile Ömer Ceylan kazandı.

“Ulusal Haber” dalında Sözcü Gazetesi'nden Özgür Cebe'nin “Eşi benzeri görülmemiş skandal” başlıklı haberi birinciliğe layık görüldü. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü Birgün Gazetesi'nde yayımlanan “Yunus Emre'de soygun imzası” başlıklı haberiyle İsmail Arı'nın oldu.

“İzmir Kent TV Haberi” dalında Halk TV'den Yağmur Beril Varol ile Şahin Karaşahin'in “Halk TV ekibine 'Kaçak' müdahale” haberi birinciliğe layık görüldü. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü'nü Hakan Gözalan ile Mustafa İç'in Ekol TV'de yayımlanan “Zehirle beslenen topraklar” haberi aldı.

“Haber Fotoğrafı” dalında Anadolu Ajansı'ndan Mehmet Emin Mengüarslan'ın “Yangından kaçış” başlıklı haberde yayımlanan fotoğrafı birinciliğe layık görüldü. Hande Mumcu Özendirme Ödülü'nü “İzmir'de yangın nedeniyle tahliye edilen hastane yeniden hizmet vermeye başladı” başlığıyla servis edilen fotoğrafıyla Anadolu Ajansı'ndan Mahmut Serdar Alakuş kazandı.

BARIŞ SELÇUK KİMDİR?

21 Eylül 1961’de Aydın’da doğan Barış Selçuk, ilköğretimi 1972’de Anamur’da, ortaöğrenimi Eskişehir Devrim Ortaokulu’nda, liseyi Trabzon Lisesi’nde tamamladı. 1978 yılında girdiği Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden 1983 yılında mezun oldu. Askerliğini 1984-1986 yıllarında Kırklareli Piyade Alayı’nda Asteğmen olarak yaptı. 1986 yılında Yeni Asır Gazetesi’nde “ekonomi” 1989–1990 yıllarında Günaydın Gazetesi’nde “politika” 1991 yılında ise Hürriyet Gazetesi Ankara Bürosu’nda “Parlamento muhabirliği” yaptı. 5 Ağustos 1994’te Tansu Çiller ve Murat Karayalçın’ın Giresun’da fındık taban fiyatını açıklamalarını izlemeye giderken, trafik kazasında, muhabir arkadaşı Hande Mumcu, kameraman Salih Peker ve araç sürücüsü ile yaşamını yitirdi.