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Siemens’in girdiği YHT ihalesinde rüşvet! Barış Terkoğlu belgeleriyle ortaya koydu

Siemens Türkiye ile iki eski çalışanı arasındaki iş davasında gizlilik kararı verildi. Dava, Siemens’in TCDD’den aldığı, yaklaşık 60 milyon Avroluk Yüksek Hızlı Tren (YHT) ihalesini hatırlattı. Olay kafalarda soru işareti yaratırken gazeteci Barış Terkoğlu, Siemens’in YHT ihalesiyle ilgili iç soruşturma raporunu ortaya çıkardı.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 05:37
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Barış Terkoğlu belgeleriyle ortaya koydu: Siemens’in girdiği YHT ihalesinde rüşvet

Siemens’in girdiği YHT ihalesinde rüşvet! Barış Terkoğlu belgeleriyle ortaya koydu
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Siemens Türkiye ile iki eski çalışanı arasındaki iş davasında gizlilik kararı verildi.Karar, Siemens’in talebiyle, TCDD’nin zarar görebileceği beyanlar nedeniyle alındı.

Soruşturma, Siemens’in, Kolin ile kurduğu ortaklıktaki rüşvet ihbarı nedeniyle yapılmıştı. İhbarda, “Siemens Türkiye’nin, alt tedarikçi Kolin’e, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yetkililerine rüşvet dağıtması için fazla ödeme yaptığı...” ifadeleri yer alıyordu.

ÖDEMELERİN KARŞILIĞI YOK

İddiayı inceleyen Siemens soruşturmacıları, rüşvet iddialarını belgeleyemedi. Ancak Siemens’in Kolin’e yaptığı ödemeleri tutarsız buldu. “Siemens, Kolin’e, işini yapmamasına rağmen, neredeyse tüm sözleşme tutarında ödeme yaptı” tespitinin yapıldığı soruşturmanın ardından, Siemens sözleşmeyi feshetti. Kolin’den ödemelerini geri almak için Uluslararası Tahkim Mahkemesi’ne başvurdu. Bu arada, rapor sayesinde, Siemens’in, Kolin’i “yüksek riskli şirket” olarak tanımladığı anlaşıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, haberimizin ardından bir açıklama yaptı. Rüşvet iddialarını yalanlayan TCDD, Kolin’in alınan ihalede yapılan iş ile ilgisinin olmadığını söyledi.

Gazeteci Barış Terkoğlu yaşanan gelişmelerin ardından süreci aydınlatacak belgeleri yayımladı

İŞTE ALMANYA’DAKİ SORUŞTURMAYA GİREN O BELGELER

1 -SIEMENS’İN SORUŞTURMA RAPORU

20 Eylül 2021 tarihli rapor, “Siemens Mobility Türkiye şirketinde yolsuzluk ve toksik çalışma ortamı iddialarına yönelik soruşturma” başlığını taşıyor.

2- KOLİN İLE YAPILAN SÖZLEŞMENİN ELEŞTİRİSİ

Raporda, Kolin ile yapılan sözleşme için şu sonuca varılmış: Siemens Türkiye’nin Kolin ile yaptığı sözleşmenin içeriği sorunlu.

3- RÜŞVET DAĞILIMI İHBARI

Raporda, 10 milyon Avroluk rüşvet dağıtım ihbarı şu şekilde yer bulmuş:

“İhbarı yapan, Siemens Türkiye’nin verdiği 10 milyon Avro’nun şu şekilde dağıtıldığını iddia etti: Yüzde 30 Türk devlet görevlilerine, yüzde 20 Kolin’e, yüzde 20 TCDD yetkililerine, yüzde 20 ise Siemens ile Kolin’i buluşturan aracılara, yüzde 10 ise Siemens Türkiye’nin yöneticilerine.”

4- TCDD, ‘YOK’ DEDİ AMA SÖZLEŞME VAR

TCDD, söz konusu iş ile Kolin’in ilişkisinin olmadığını söyledi. Ancak Siemens’in Kolin ile 1 Ağustos 2018 tarihli sözleşmesi var. Sözleşme açıkça, TCDD’ye tren seti ve bakım-onarım işini kapsadığını belirtiyor.

5- TCDD, KOLİN’İ TANIYOR

TCDD, açıklamasında Kolin’den habersiz görünse de TCDD’nin resmi yazışmalarında Kolin’in adı geçiyor. 14 Ekim 2021 tarihli, TCDD Araç Bakım Dairesi Başkanlığı’nın hazırladığı yazıda, Kolin’in YHT projesinde destek ekibi olarak yer aldığı anlatılıyor.

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