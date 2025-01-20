Barış Terkoğlu Ümit Özdağ operasyonunu 2 ay önceden duyurmuş! Her şey planlanmış

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci Barış Terkoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir video ile dikkat çekti. Terkoğlu iki buçuk ay önce katıldığı bir yayında Ümit Özdağ ile ilgili olabileceklerini söylemiş.

Gazeteci Barış Terkoğlu, Halk TV'de iki buçuk ay önce katıldığı yayında Ümit Özdağ ve Zafer Partisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bugün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınması ile birlikte o gün yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaştı.

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Terkoğlu iki buçuk ay önceki yayında "Camiayı okuyarak bir siyaset okuması olarak içeride bazı düşman algıları oluşacak camiayı okuduğum kadarıyla önümüzdeki dönem Zafer Partisi ve Ümit Özdağ iç tehdit olarak önümüzde belirdiği ve hatta bazı hukuki operasyonlarda dahil olmak üzere" diyerek yapılacakları öngördüğünü anlatmıştı.

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