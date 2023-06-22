Barış Terkoğlu’ndan flaş iddia: Kemal Kılıçdaroğlu tutuklanacak

Gazeteci Barış Terkoğlu, milletvekili olmadığı için dokunulmazlığı bulunmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutuklanabileceğini öne sürdü.

Barış Terkoğlu’ndan flaş iddia: Kemal Kılıçdaroğlu tutuklanacak

Gazeteci Barış Terkoğlu, Halk TV’de yayınlanan Gündem Özel programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir iddia ortaya attı.

Kılıçdaroğlu’nun milletvekili olmadığı için dokunulmazlığının bulunmadığını hatırlatan Terkoğlu, CHP liderinin tutuklanabileceğini söyledi.

Terkoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun cezalandırılacağını görüyorum. Siyasi yasaklı hâle getirilebileceğini düşünüyorum. Kılıçdaroğlu’nun yargılaması başlayacak. Yargılanacak. Hatta ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu’nun tutuklanabileceğini düşünüyorum." İfadelerini kullandı.

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