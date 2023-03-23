Barış Terkoğlu'nun 'Yalıdaki masa Erdoğan kazansın' istiyordu' dediği yazının şifresi çözüldü. Medya ve iş dünyasını karıştıracak yazı

Barış Terkoğlu bugün Cumhuriyetteki yazısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasını istemeyen bir grubun toplantısına yer verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski özel kalem müdürlerinden olan Hasan Dağcı'nın yalısında yapılan toplantıda amaç neydi?

Barış Terkoğlu şöyle diyordu; "Yalıdaki masa, 'Erdoğan kazansın' istiyordu. B planı ise Erdoğan’ın kaybetme olasılığına karşı, muhalefeti kendilerine yumuşak geçiş yaptıracak bir alternatife zorlamaktı. Kılıçdaroğlu’nun “418 milyar doları alacağım” sözleri tüylerini ürpertiyordu.

Milyar dolarlarını kaybetmekten korkan insanların toplantısına katılanlar kimlerdi? Hangi gazeteciler muhalif görünüp, para uğruna iktidara yakın duruyordu? O kişiler iktidar değişmezse diye onlardan yana duruyorlar. İktidar değişirse diye de kamuoyunda muhalif görünüyorlar. Sonuç olarak amaç “her türlü kazanmak.”

KİM O GAZETECİLER

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre, toplantıya katılan gazeteciler muhalif kanallarda çalışan kişiler;

Yalnız artık durumdan Kemal Kılıçdaroğlu’nun da haberi var ki şöyle dedi bir konuşmasında; “Bu işin içinde bazı medya organlarını da soktular. Satın alınan araştırmacıları, medya ünlüleri, gazetecileri var. Muhalefetten görünüp bunların değirmenine su taşıyan insanlar da var.”

Kim mi onlar? Muhalif bilinen paragöz gazeteciler...

GAZETECİLER DIŞINDAKİ İSİMLER

Barış Terkoğlu, toplantı yapılan yalının sahibi Hasan Dağcı'yı şöyle tanıtıyor. "Son yıllarda, hep aldığı ihalelerle haber oluyor. Aslında tam bir Erdoğan zengini. “Erdoğan zengini” diyorum, çünkü hikâyesi AKP öncesine uzanıyor. Bir gazetede çalışırken dönemin İBB Başkanı Erdoğan’la tanışması hayatını değiştirdi. Hızlı bir şekilde büyüyerek ülkenin sayılı zenginlerden oldu. Beykoz’da görenlerin gıptayla baktığı yalıda oturmaya başladı. Yaşam tarzı “çok farklı” olsa da hep iktidarın yanında durdu."

Kemal Kılıçdaroğlu ise, bir cami arazisinin imar durumunun değiştirilerek rezidansa çevrildiğini, Dağcı’nın zengin edildiğini söylemişti.

Toplantıda Kılıçdaroğlu’nun “beşli çete” dediği işadamları da vardı. “Beşli çete”nin dışında, büyük ihaleleri alan altıncı, yedinciler de... Erdoğan’ın çok yakın bir akrabası da vardı, Dişli ailesinin tanınmış ferdi de...

İşte o isimler;

MUSTAFA ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan o gün yalıda olan ve Erdoğan'ın yakını olarak lanse edilen kişi. Mustafa Erdoğan Tuzla Tanker İşletmeciliği Anonim Şirketi'nin sahibiydi

DİŞLİ AİLESİNDEN DAVUT DİŞLİ

Davut Dişli, Sırma su ve maden sularının da içinde olduğu Sırma Grup'un sahibidir. Dişli aynı zamanda; 15 Temmuz darbe girişiminde yurtta sulh konseyinin üyesi olduğu gerekçesiyle 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Mehmet Dişli ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını da yapan AKP Milletvekili Şaban Dişli'nin de amcasının oğludur.

KAMU İHALELERİNİN DEĞİŞMEZLERİNDEN... MEHMET CENGİZ

Yolcu ve geçiş garantili ihalelerin vazgeçilmez adresi olan Cengiz İnşaatın sahibi Mehmet Cengiz de o gün yalıda olanlardan. Cengiz’in Kamudan aldığı davet usulü işlerin bazıları şunlardır. Ordu-Giresun Havalimanı, Ankara-İstanbul hızlı tren hattı, Akkuyu Nükleer Santrali Limanı, Gebze-Halkalı Banliyo hattı, Ankara-Sivas demiryolu projesi.

EDOĞAN'IN KOĞUŞ ARKADAŞI HASAN YEŞİLDAĞ

Halı saha işletmeciliğiyle başlayan öyküsü, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor kulüplerinde yönetim kurulu üyesi olarak devam etti. Ardından yalıdaki toplantılara uzadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pınarhisar Cezaevinden de koğuş arkadaşı ve koruması olan Hasan Yeşildağ 2017 yılında Kanal 24, TV 360, Alem FM ve Lig Radyo'yu Ethem Sancak'tan satın aldı.

SPOR DÜNYASININ ÖNDE GELEN İSMİ SERVET YARDIMCI

Spor yöneticisi, UEFA Yönetim Kurulu üyesi ve Armatör olan Yardımcı da Hasan Yeşildağ gibi Çaykur Rizespor'da yöneticilik yaptı. Servet Yardımcının kardeşi ise AKP'li eski Milli Savunma Bakan Yardımcısı olan Hasan Kemal Yardımcı'dır.

RİZELİ OLMAYAN TEK İSİM ADNAN ÇEBİ

Yukarıda yer bulan isimlerin tümü Rizeliyken bu kategoriden olmayan tek kişi "Beşli çete" üyelerinden Mak-Yol İnşaat CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Trabzon'lu Adnan Çebi.

Mak-Yol inşaatın yer aldığı projeler içinde, geçiş garantili İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü, Kadıköy Kartal Metrosu, Ovit Tüneli, Kağıthane Tüneli gibi işler yer alıyor.