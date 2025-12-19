Dün 60,43 dolara kadar çıkan Brent petrol varil fiyatı, günü 59,44 dolardan kapattı. Bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa kıyasla yüzde 0,1 düşüşle 59,40 dolara indi. Aynı anda Batı Teksas türü (WTI) ham petrol varili ise 55,80 dolardan işlem gördü.Petrol fiyatlarındaki düşüş, Rusya-Ukrayna arasında olası barış anlaşması beklentilerinin artması ve Meksika yönetiminin Venezuela'ya yönelik dış müdahalelere karşı çıktığını belirten mesajlarından kaynaklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki basın toplantısında, Miami'de planlanan Rusya-Ukrayna görüşmeleri öncesi Kiev'e "anlaşma konusunda hızlı hareket etmesi" çağrısı yaptı.İsimleri gizli kalan ABD'li yetkililer, cumartesi beklenen Miami görüşmelerine Rus yetkili Kirill Dmitriev'in katılacağını doğruladı.Uzmanlar, bu gelişmelerin diplomatik sürecin ivme kazanabileceği beklentisini artırdığını, Rus petrolünün küresel piyasalara daha düzenli ulaşabileceği algısını yaratarak fiyatları aşağı çektiğini belirtiyor.

Ayrıca Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Venezuela'ya dış müdahalelere karşı olduklarını ve bölgede barış için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını açıkladı.Trump'ın Meksika'nın Küba ilişkilerine yönelik eleştirilerine yanıt veren Sheinbaum, Küba konusunda Washington'dan farklı düşündüklerini ve işbirliğini sürdüreceklerini ifade etti.

Sheinbaum, 18 Aralık açıklamasında, ABD'nin Venezuela kıyılarındaki askeri varlığını artırmasının ardından olası bir "kan dökülmesini" önlemek için BM'nin müdahalesini istemişti. Trump ise Venezuela kaynaklı yaptırıma tabi tüm petrol tankerlerinin bloke edilmesi emrini verdiğini duyurmuştu.Venezuela yönetimi buna karşılık, açıklarında bir petrol tankerine el koyan ABD'yi "korsanlıkla" suçlayıp konuyu BM Güvenlik Konseyi'ne taşıdı.Uzmanlar, barış ve diplomasi odaklı açıklamaların Venezuela'dan olası arz kesintisi kaygılarını azalttığını, jeopolitik risk primini düşürerek fiyatlarda aşağı yönlü baskı oluşturduğunu vurguluyor.Brent petrolde teknik açıdan 64,83 dolar direnç, 54,60 dolar destek seviyesi olarak takip ediliyor.