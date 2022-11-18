Barış Yarkadaş, Erdoğan’ın yaptığı çağrının arka planını açıkladı! Akşener'e seslenip ''Masayı terk et'' demişti.

Gazeteci Barış Yarkadaş, tv100’de katıldığı programda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yaptığı, “Temennimiz masayı terk etmeleridir” çağrısı konuşuldu.

“BU SÖZLER, BU ÇAĞRI 2023 SEÇİM SONRASINA UZANAN BİR BAKIŞ AÇISI”

Konuya ilişkin kulis bilgisini aktaran Yarkadaş, “AK Partililere sordum, dedim ki; ‘Erdoğan, neden bu açıklamayı yaptı?’ AK Partililerin söyledikleri, ‘Sayın Erdoğan, 2023 seçimlerini kazanacağına inanıyor. Bu sözler ve bu çağrı, 2023 seçim sonrasına uzanan bir bakış açısı. Eğer AK Parti Meclis’teki sandalye sayısını kaybeder ve bugünkü muhalefetin çoğunluğu olursa, Sayın Erdoğan ya seçime gidebilir yeniden Meclis’i kaybettiği için seçime gidebilir, ittifak değiştirme, ittifak geliştirme adımlarını atabilir’ diyorlar” dedi.

“MECLİS ÇOĞUNLUĞUNU KAYBEDECEĞİNİ TÜM AKP KABULLENMİŞ DURUMDA”

Yarkadaş’ın sözlerinin ardından açıklama yapan TÜRKSAM Başkanı ve eski MHP Milletvekili Sinan Oğan ise, “AK Partililerin tamamında bu düşünce var. Cumhur İttifakı’nın Meclis çoğunluğunu kaybedeceğini tüm AK Parti kabullenmiş durumda benim gördüğüm" ifadelerini kullandı.

Hacı Yakışıklı ise, tüm bunların algı olduğunu düşündüğünü belirtti.